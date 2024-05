Susko: Rezort spravodlivosti nežiadal pri kontrole na NS súdne spisy

Bratislava 9. mája (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v rámci kontroly na Najvyššom súde (NS) SR nežiadalo žiadne súdne spisy ani konkrétne kauzy. Žiadalo len nahliadnutie do informačného systému, cez ktorý sa realizuje náhodný výber spisov. Uviedol to vo štvrtok minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).



"Ministerstvo spravodlivosti nežiadalo žiadne súdne spisy, nepotrebujeme ich a ani sme ich na účely kontroly nikdy nežiadali," vyhlásil Susko na tlačovej konferencii v parlamente. Označil to za účelový hoax, MS podľa neho žiadalo predložiť od NS súdny manažment a všetky dáta súvisiace s prideľovaním vecí.



Kontrola zo strany MS však nebola umožnená, NS podľa Suska tvrdí, že súdny manažment je nekontrolovateľný. Zdôraznil, že prevádzkovateľom systému je rezort spravodlivosti, no nemá doň priamy prístup. Dodal, že na rozdiel od súčasnej situácie exministri v rámci kontroly dostali prístup do systému. Zdôraznil, že v rámci kontroly nežiadali nič neštandardné, niečo, čo by nežiadali už jeho predchodcovia.



Minister je presvedčený, že prvoradým záujmom Najvyššieho súdu by malo byť vyvrátenie pochybností. Nerozumie, že sa NS bráni kontrole. Susko zopakoval, že nestrannosť súdu je u nás zabezpečovaná cez tzv. náhodný výber na súdoch, zabezpečuje ho informačný systém tzv. súdneho manažmentu. Zdôraznil, že náhodný výber je jedným z predpokladov nezaujatosti súdov, pretože občania musia mať záruky o transparentnosti a bezpečnosti súdov.



Ak by sa potvrdilo podozrenie, že do systému súdneho prideľovania spisov by bolo možné účelovo zasiahnuť, teda obísť náhodný výber, znamenalo by to podľa Suska v právnom štáte obrovskú pohromu. Súdna moc musí mať preto podľa neho záujem, aby pochybnosti vyvrátila.



O téme mal vo štvrtok rokovať parlamentný ústavnoprávny výbor. Členovia výboru však neschválili program výboru. Zasadnutie iniciovala opozícia.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) ešte v apríli vyzval predsedu NS Jána Šikutu, aby poskytol informácie, ako prerozdeľovali spisy prostredníctvom informačného systému v najcitlivejších politických kauzách. Zamestnanci NS podľa premiéra odmietli rezortu spravodlivosti poskytnúť informácie. MS tvrdí, že nechcelo sprístupniť celú databázu ani konkrétne spisy. Šikuta reagoval, že spisy sú prideľované podľa pravidiel transparentnosti. Voči vyjadreniam premiéra sa ohradil, žiadať všetky spisy podľa neho nemá oporu v zákone.



Šikuta vo štvrtok reagoval, že je pripravený poskytnúť súčinnosť MS. Privítal by však, aby MS, vzhľadom na meniace sa informácie, ustálilo, čo konkrétne od Najvyššieho súdu požaduje. "Zdôrazňujeme, že všetky doterajšie preverenia vylúčili manipuláciu náhodného výberu spisov," uviedol šéf NS v stanovisku.



Šikuta odmietol, že by Najvyšší súd neumožnil pracovníkom ministerstva spravodlivosti vykonať preverenie náhodného prideľovania spisov senátom Najvyššieho súdu. "Doterajšia ustálená prax, ktorú považujeme za správnu, sa zakladá na poskytovaní súčinnosti pri overovaní náhodného prideľovania v konkrétnych veciach. Takúto ponúknutú súčinnosť, ktorou by sa dali vyvrátiť konkrétne podozrenia, však ministerstvo odmietlo," doplnil a zároveň požiadal Súdnu radu SR o zaujatie stanoviska.



Šéf NS doplnil, že na plánovaný výbor poslal vedúcu kancelárie súdu. Svoju účasť na rokovaní výboru nepovažoval za objektívne vhodnú, pretože parlamentný výbor označil za výsostne politický orgán.