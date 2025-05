Susko: Rozhodnutie v prípade guvernéra NBS rešpektujem

Bratislava 29. mája (TASR) - Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) rešpektuje verdikt Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v prípade guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra K. Zároveň však tvrdí, že ho vníma prinajmenšom zvláštne a so zdvihnutým obočím. Uviedol to na sociálnej sieti.



Šéf rezortu tvrdí, že rozsudok je založený na výpovedi kajúcnika, pričom takéto výpovede bez ďalších dôkazov sú považované za slabý dôkazný základ. "Zvláštne je aj to, že k prekvalifikovaniu skutku došlo v samom závere celého trestného konania, dokonca už po záverečných rečiach," upozornil minister. Dodal, že je zvedavý na odôvodnenie tohto rozhodnutia a v prípade odvolania na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR.



Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku uznal exministra financií a guvernéra Národnej banky Slovenska Petra K. za vinného z podplácania. Za to mu uložil peňažný trest vo výške 200.000 eur. V prípade jeho nesplnenia mu uložil náhradný trest odňatia slobody na jeden rok. Rovnako dostal aj trest zhabania veci vo výške 48.000 eur. Obžalovaný si rozsudok vypočuť neprišiel. Prokurátor si ponechal lehotu na podanie odvolania. Obhajoba ozrejmila, že Petrovi K. bude odporúčať podanie odvolania.