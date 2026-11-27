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Susko: Trestný čin prikrmovania zaviedla Kolíková bez odbornej debaty
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) súhlasí so všetkými predloženými pozmeňujúcimi návrhmi k vládnej novele Trestného poriadku.
Autor TASR
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Bratislava 27. novembra (TASR) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) súhlasí so všetkými predloženými pozmeňujúcimi návrhmi k vládnej novele Trestného poriadku. Odmietol výhrady k návrhu vypustiť trestný čin prikrmovania. Argumentuje, že keď ho zavádzala exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS), takisto tomu nepredchádzala žiadna odborná diskusia a nebola známa potreba zmien. Trestná legislatíva nemôže byť podľa neho založená na „fikcii“, že niekto sa možno bude v budúcnosti správať korupčne. Definícia úplatku a neoprávnenej výhody v Trestnom zákone je podľa neho v zásade rovnaká. Rozpravu k novele poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok ukončili, hlasovať by o nej mali v utorok (1. 12.).
„Vyjadrujem súhlas s podaním všetkých pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli podané v rozprave. A je na poslancoch, ako sa rozhodnú,“ vyhlásil minister, ktorý v piatok popoludní vystúpil v rozprave. Spomenul, že okrem koalície podali pozmeňujúce návrhy aj Lucia Plaváková (PS) či Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí).
Susko reagoval na výhrady opozície, že návrhu vypustiť trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody nepredchádzala žiadna odborná diskusia. Pýta sa, s kým sa diskutovalo zavedenie tejto skutkovej podstaty. „Čo malo byť cieľom týchto dvoch trestných činov, ktoré pani Kolíková zavádzala úplne iným zákonom bez akejkoľvek odbornej diskusie?“ pýtal sa v súvislosti s trestnými činmi ohýbania práva a prikrmovania. Kolíková zmenu podľa neho zaviedla v rámci nesúvisiaceho zákona a nevychádzala zo žiadnej požiadavky trhu ani európskej legislatívy.
Minister pripomenul, že je problematické vyhodnotiť, čo je úplatok a čo je nenáležitá výhoda. Ich definícia je podľa neho takmer totožná. „Pri trestných činoch korupcie sa vždy vyžaduje príčinná súvislosť s poskytnutím výhody, teda úplatku, a výkonom činnosti verejného činiteľa. Kdežto nenáležitá výhoda je bez akejkoľvek príčinnej súvislosti s výkonom činnosti či rozhodovaním, porušením povinnosti a podobne,“ vyhlásil. Podľa Suska stačí, ak je niekto verejný činiteľ, napríklad obyčajný dopravný policajt, ktorý prijme nejaký dar alebo zľavu z ceny v obchode, a už môže byť trestne stíhaný za tento trestný čin. „Kolíková zaviedla prezumpciu zlého úmyslu, prezumpciu korupčného správania. To znamená, že trestnosť bude len fikcia toho, že sa v budúcnosti môže niekto niečoho dopustiť,“ skritizoval aktuálnu legislatívu.
Reagoval aj na výhrady opozície k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý sa týka odsunu účinnosti trestného činu týkajúceho sa envirokriminality. Argumentuje neukončenými procesmi EIA, ktoré sú v určitom štádiu. „Ak chceme zaviesť trestnoprávnu represiu nejakého konania, ktoré si vyžaduje dokončenie takéhoto procesu, štát by mal predsa týmto subjektom poskytnúť náležitú lehotu na to, aby si tieto procesy mohli dokončiť,“ odpovedal Susko s tým, že štát nemôže urobiť osobu „zo dňa na deň“ trestne zodpovednou, pokiaľ je v procese vybavovania. Tento argument označila Zuzana Števulová (PS) za klamstvo. Subjekty mali podľa nej dostatočne dlhý čas pripraviť sa na zmeny.
Podľa opozície minister nevysvetlil podozrenia, že zrušenie trestného činu môže predstavovať „adresnú“ pomoc v trestných konaniach, ktoré sa týkajú ľudí napojených na Smer-SD či koalíciu. Vyčítali mu tiež, že sa vyhovára na exministerku. „Chybou sa chyba nedá napraviť,“ odkázal mu Ján Horecký (KDH).
Poslanci stihli v piatok prebrať aj novelu Obchodného zákonníka a krátko pred skončením rokovacieho dňa začali preberať novelu Ústavy SR z dielne rezortu spravodlivosti. Tá má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu aj využitím ľudového hlasovania. Do lavíc sa poslanci vrátia po víkendovej prestávke v utorok. Pokračovať budú v mimoriadnej schôdzi, na ktorej majú na programe najmä vládne návrhy zákonov v druhom čítaní.
„Vyjadrujem súhlas s podaním všetkých pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli podané v rozprave. A je na poslancoch, ako sa rozhodnú,“ vyhlásil minister, ktorý v piatok popoludní vystúpil v rozprave. Spomenul, že okrem koalície podali pozmeňujúce návrhy aj Lucia Plaváková (PS) či Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí).
Susko reagoval na výhrady opozície, že návrhu vypustiť trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody nepredchádzala žiadna odborná diskusia. Pýta sa, s kým sa diskutovalo zavedenie tejto skutkovej podstaty. „Čo malo byť cieľom týchto dvoch trestných činov, ktoré pani Kolíková zavádzala úplne iným zákonom bez akejkoľvek odbornej diskusie?“ pýtal sa v súvislosti s trestnými činmi ohýbania práva a prikrmovania. Kolíková zmenu podľa neho zaviedla v rámci nesúvisiaceho zákona a nevychádzala zo žiadnej požiadavky trhu ani európskej legislatívy.
Minister pripomenul, že je problematické vyhodnotiť, čo je úplatok a čo je nenáležitá výhoda. Ich definícia je podľa neho takmer totožná. „Pri trestných činoch korupcie sa vždy vyžaduje príčinná súvislosť s poskytnutím výhody, teda úplatku, a výkonom činnosti verejného činiteľa. Kdežto nenáležitá výhoda je bez akejkoľvek príčinnej súvislosti s výkonom činnosti či rozhodovaním, porušením povinnosti a podobne,“ vyhlásil. Podľa Suska stačí, ak je niekto verejný činiteľ, napríklad obyčajný dopravný policajt, ktorý prijme nejaký dar alebo zľavu z ceny v obchode, a už môže byť trestne stíhaný za tento trestný čin. „Kolíková zaviedla prezumpciu zlého úmyslu, prezumpciu korupčného správania. To znamená, že trestnosť bude len fikcia toho, že sa v budúcnosti môže niekto niečoho dopustiť,“ skritizoval aktuálnu legislatívu.
Reagoval aj na výhrady opozície k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý sa týka odsunu účinnosti trestného činu týkajúceho sa envirokriminality. Argumentuje neukončenými procesmi EIA, ktoré sú v určitom štádiu. „Ak chceme zaviesť trestnoprávnu represiu nejakého konania, ktoré si vyžaduje dokončenie takéhoto procesu, štát by mal predsa týmto subjektom poskytnúť náležitú lehotu na to, aby si tieto procesy mohli dokončiť,“ odpovedal Susko s tým, že štát nemôže urobiť osobu „zo dňa na deň“ trestne zodpovednou, pokiaľ je v procese vybavovania. Tento argument označila Zuzana Števulová (PS) za klamstvo. Subjekty mali podľa nej dostatočne dlhý čas pripraviť sa na zmeny.
Podľa opozície minister nevysvetlil podozrenia, že zrušenie trestného činu môže predstavovať „adresnú“ pomoc v trestných konaniach, ktoré sa týkajú ľudí napojených na Smer-SD či koalíciu. Vyčítali mu tiež, že sa vyhovára na exministerku. „Chybou sa chyba nedá napraviť,“ odkázal mu Ján Horecký (KDH).
Poslanci stihli v piatok prebrať aj novelu Obchodného zákonníka a krátko pred skončením rokovacieho dňa začali preberať novelu Ústavy SR z dielne rezortu spravodlivosti. Tá má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu aj využitím ľudového hlasovania. Do lavíc sa poslanci vrátia po víkendovej prestávke v utorok. Pokračovať budú v mimoriadnej schôdzi, na ktorej majú na programe najmä vládne návrhy zákonov v druhom čítaní.