Susko: Výročie ústavy je významný sviatok, ktorý si treba pripomínať

Bratislava 1. septembra (TASR) - Výročie prijatia Ústavy SR je významný sviatok, ktorý by sme si mali uctiť a pripomínať. Pri príležitosti Dňa Ústavy SR to povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Poukázal na to, že ústava je základný zákon štátu, ktorý upravuje základné práva a povinnosti.



Prijatie Ústavy SR považuje za významný medzník histórie Slovenska. V súvislosti s možnými ďalšími zmenami ústavy poukázal na to, že vládna koalícia nemá ústavnú väčšinu. "Čiže dnes diskutovať alebo debatovať o tom, že či ideme meniť alebo nejdeme meniť ústavu, je čisto hypotetické," podotkol.



Ústavu SR schválila Slovenská národná rada pred 32 rokmi, štyri mesiace pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Jej prijatie z 1. septembra 1992 sa od roku 1994 pripomína ako štátny sviatok - Deň Ústavy SR.