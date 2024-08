KLESÁ POČET OBYVATEĽOV V SR: Ku koncu júna ich bolo vyše 5,4 milióna

Bratislava 30. augusta (TASR) - Slovenská republika mala k 30. júnu celkovo 5.422.194 obyvateľov. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka je to o 4659 ľudí menej. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



V druhom kvartáli 2024 sa na Slovensku narodilo 11.345 detí. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to o 838 detí menej. Zároveň zomrelo 12.187 osôb, teda o 428 menej ako v druhom kvartáli 2023. "Prirodzený úbytok obyvateľstva tak predstavoval 842 osôb, oproti druhému kvartálu 2023 bol o 410 osôb nižší," konštatuje ŠÚ SR.



Zahraničnou migráciou v druhom kvartáli 2024 získala Slovenská republika 411 osôb. Prisťahovalo sa 1496 a vysťahovalo 1085 ľudí.



Celkový úbytok obyvateľstva Slovenska ku koncu druhého kvartálu 2024 bol 431 osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol o 474 osôb nižší.