Šutaj Eštok a Gröhling sa zhodli na potrebe vrátiť do politiky kultúru

Bratislava 2. júna (TASR) - Minister vnútra a nový predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok sa s lídrom SaS Branislavom Gröhlingom zhodli na potrebe vrátiť do politiky kultúru. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike minister vnútra deklaroval, že urobí všetko pre vyšetrenie atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Gröhling apeluje aj na spoločné stretnutie politických lídrov v parlamente, aby si nastavili spôsob komunikácie a fungovania. Obaja odmietli prejavy násilia.



"Práve my, ako noví politickí lídri, by sme sa mali stretnúť a nastaviť spôsob komunikácie, politiky a fungovania v Národnej rade (NR) SR," uviedol Gröhling. Poznamenal, že sa aktuálne mení mapa lídrov politických strán a pogratuloval Šutajovi Eštokovi k zvoleniu za predsedu strany. Teraz vidí príležitosť na spoločnú komunikáciu a jej nastavenie, hoci sa ich názory politicky líšia.



Šutaj Eštok je rád, že takáto vôľa tu je. Každý podľa neho musí urobiť nejakú formu sebareflexie. Súhlasí, že hoci sa jednotlivé strany názorovo líšia, mali by sa vzájomne rešpektovať. Ak bude medzi nimi zhoda, že sa má politická kultúra vrátiť na úroveň súboja názorov, bude s tým súhlasiť.



V súvislosti s vyšetrovaním atentátu na premiéra obaja apelovali, aby sa nešírili zbytočné dezinformácie. Minister vnútra zdôraznil, že útok sa vyšetruje. Pracuje sa podľa jeho slov s verziou, že útočník pracoval sám, ale aj že spolupracoval s ďalšími osobami.



Gröhling apeloval na vyvodenie zodpovednosti, napríklad zo strany šéfa Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Nevie, či napokon príde do parlamentu návrh na odvolávanie ministra. Podávať takéto návrhy považuje za legitímne. Nechce však, aby sa ich množstvom tento "inštitút" degradoval. Osobne by uprednostnil diskusiu o prípadnom zriadení komisie v súvislosti s vyšetrovaním.



Šutaj Eštok reagoval, že atentátnik neútočil, lebo si zmapoval bezpečnostnú situáciu a počet ochrankárov, ale preto, lebo nesúhlasil s politikou premiéra. Deklaroval, že sa urobí všetko pre vyšetrenie činu. Myslí si, že aj politické stany by mali apelovať na svojich sympatizantov aj na verejnosť, aby neschvaľovali trestný čin. Nevidí priestor a potrebu na zriaďovanie komisií, o akej hovorí SaS.



Čo sa týka postu predsedu NR SR, Šutaj Eštok zopakoval nomináciu ministra investícií a podpredsedu Hlasu-SD Richarda Rašiho. Deklaroval záujem o stabilitu vládnej koalície. Trvá však na tom, že treba rešpektovať platnú koaličnú zmluvu, ktorá hovorí o nároku Hlasu-SD na tento post.