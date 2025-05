Šutaj Eštok: Agresia voči iným názorom nezmizla ani rok po atentáte

Bratislava 15. mája (TASR) - Agresia a nenávisť voči iným názorom, postojom či hodnotám nezmizli zo spoločnosti ani rok po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Myslí si to predseda koaličnej strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Na ľudí apeloval, aby dávali pozor na to, čo hovoria, pretože zabíjať môže podľa neho aj slovo. Zároveň avizoval, že na rezorte vnútra chcú pripraviť zákon o boji proti nenávisti na internete.



„Veľké slová a osobné útoky priviedli spoločnosť pred rokom až k streľbe na premiéra. Ani po roku agresia a nenávisť voči iným názorom, postojom či hodnotám zo spoločnosti nezmizli. Stále sú medzi nami a stále môžu prerásť do násilia, do streľby na kohokoľvek. Dávajme si pozor, čo robíme, čo hovoríme, ‚nehecujme‘, pretože aj slovo môže zabíjať,“ skonštatoval vo videu na sociálnej sieti.



Slovník plný nenávisti vyčítal najmä opozičným predstaviteľom. „Ani rok od atentátu v Handlovej sa, žiaľ, nezmenil opozičný slovník, práve naopak, mám pocit, že na námestiach sa ešte viac klame, zavádza a burcuje verejnosť,“ podotkol minister. Apeloval na opozíciu, aby používala viac uvážených slov. Hovoril o nebezpečenstve pri „hecovaní“ národa. „Aj ja mám na mnohé veci v politike iný názor, a to je úplne legitímne. Tento názor sa však vždy snažím prezentovať s úctou k človeku,“ poznamenal.



Šutaj Eštok hovoril aj o náraste nenávistných prejavov v online priestore. Mieni, že slová na internete môžu zabíjať a klamstvo s manipuláciou sú najrýchlejšou cestou k tomu, aby sa udalosť z Handlovej zopakovala. „A to v žiadnom prípade nemôžeme dovoliť,“ deklaroval. Avizoval preto, že ministerstvo pripraví zákon o boji proti nenávisti na internete, ktorý bude inšpirovaný nemeckou legislatívou. „Bude chrániť všetkých, ktorí sa stanú terčom nenávistných prejavov, zastrašovania či šikany v online priestore. Internet už nebude bezprávnym miestom a nenávistné príspevky budú oveľa ľahšie odstrániteľné, páchatelia vypátraní a obete sa už nebudú musieť báť nekonečného dokazovania trestného činu pred súdmi,“ dodal.



Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája útočník Juraj C. Hrozí mu doživotný trest odňatia slobody. Súdny proces by sa mal začať v júli.