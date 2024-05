Šutaj Eštok avizuje sprísnenie trestov páchateľom nahlasujúcich bomby

Bratislava 7. mája (TASR) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) avizoval, že bude iniciovať čo najprísnejšie opatrenia a tresty pre páchateľov, ktorí nahlasujú falošné bombové útoky. Uviedol to v utorok na sociálnej sieti.



"Stovky tisíc detí, rodičov, pedagógov či bežných ľudí dnes vystrašila hrozba o možnom bombovom útoku. Bezpečnosť je na prvom mieste a ja ako minister vnútra garantujem, že polícia prijíma všetky opatrenia na to, aby nedošlo k ohrozeniu životov a zdravia," uviedol Šutaj Eštok. Poukázal na to, že takéto správy nesmú byť brané na ľahkú váhu a že evakuácia je jediné preventívne opatrenie, ako eliminovať riziko, ak by bola správa pravdivá.



Zároveň poďakoval verejnosti, že rešpektuje pokyny polície a zbytočne sa nezdržiava na miestach, kde dochádza k evakuácii. Tiež pripomenul, že polícia aj so zahraničnými partnermi pátra po odosielateľovi bombových správ.