Šutaj Eštok: Brániť zvrchovanosť Slovenska je našou povinnosťou

Bratislava 7. júna (TASR) - Vtedajší slovenskí predstavitelia ukázali odvahu postaviť sa za rovnoprávnosť a lepšiu budúcnosť slovenského národa. Vyhlásil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pri príležitosti 164. výročia prijatia Memoranda národa slovenského. Označil ho za historický dokument, ktorý žiadal uznanie Slovákov za svojbytný politický národ v rámci Uhorska. Brániť zvrchovanosť Slovenska označil za povinnosť.



„Naše vtedajšie národné sebauvedomovanie bolo zároveň súčasťou celoeurópskeho, západného, procesu nacionálneho sebaidentifikovania a zápasu o rovnosť národov. Vtedajší slovenskí predstavitelia ukázali odvahu postaviť sa za rovnoprávnosť a lepšiu budúcnosť slovenského národa,“ skonštatoval Šutaj Eštok.



Úlohou súčasných politikov by malo podľa neho byť tomuto odkazu verní. Zodpovednosť však podľa ministra nespočíva len v zachovávaní a pripomínaní si symbolov, ale najmä v napĺňaní myšlienok predkov v práci pre ľudí. Hovorí o dôležitosti chrániť záujmy občanov „za každých okolností, o to viac v ťažkých časoch.“



Podľa šéfa rezortu diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) sa v Martine symbolicky písal rodný list budúcej štátnosti Slovenska. „Delegáti z celého Slovenska sem prišli bojovať za práva slovenského národa a aj vďaka tomu máme dnes vlastný štát, jazyk a bohaté historické a kultúrne dedičstvo,“ napísal Blanár na sociálnej sieti s tým, že je našou povinnosťou si to pripomínať a chrániť.