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Šutaj Eštok by materiál o ruskej spolupráci 17.11. na vládu nezaradil
Politici sa vyjadrili aj k možnému pôsobeniu generálneho prokurátora Maroša Žilinku na Ústavnom súde SR. Šutaj Eštok pripustil, že by ho v prípade kandidatúry na ústavného sudcu podporil.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok by informatívny materiál o hospodárskej spolupráci Slovenska s Ruskom nezaradil na rokovanie vlády 17. novembra. Stotožňuje sa s kritikou prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý načasovanie označil za nešťastné. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Opozičný poslanec Národnej rady SR a predseda SaS Branislav Gröhling považuje postup vlády za provokáciu.
„Ak by som teda niesol zodpovednosť za rokovanie vlády, tak asi by som tento bod nezaradil na rokovanie vlády,“ povedal Šutaj Eštok. Podľa neho mohla vláda s predložením materiálu počkať do ďalšieho rokovania, čím by sa predišlo zbytočným špekuláciám.
Gröhling poukázal na to, že vláda zvyčajne zasadá v stredu, no tentoraz rokovala v utorok. Zároveň ocenil kritický postoj niektorých predstaviteľov Hlasu-SD vrátane ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a ministra školstva Tomáša Druckera.
Šutaj Eštok zdôraznil, že 17. november patrí všetkým občanom a má byť predovšetkým o hodnotách demokracie, slobody a dialógu. Kritizoval pritom niektoré vyjadrenia na opozičných zhromaždeniach. Gröhling poukázal na politický význam sviatku a avizoval, že SaS bude v prípade účasti v budúcej vláde presadzovať obnovenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja.
V diskusii sa venovali aj medializovaným podozreniam týkajúcim sa bankového účtu premiérovho syna Michala Fica v nemeckej Deutsche Bank. Gröhling avizoval podanie podnetu na Generálnu prokuratúru SR. Chce preveriť najmä tvrdenie, podľa ktorého mali nemecké orgány v roku 2016 zaslať slovenským inštitúciám hlásenie o podozrivých transakciách. „Toto nebolo zodpovedané, táto jedna vec. Tak to treba preveriť,“ uviedol.
Šutaj Eštok sa v tejto súvislosti zastal premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a kritizoval postup médií aj opozície. „Je to fatálne zlyhanie médií a fatálne zlyhanie opozície,“ vyhlásil. Novinárov zároveň vyzval, aby sa predsedovi vlády ospravedlnili. Premiér už skôr podozrenia odmietol a platby vysvetlil spoločnými výdavkami počas synovho štúdia v Nemecku.
Minister zároveň potvrdil, že Hlas-SD pôjde do budúcoročných parlamentných volieb samostatne. „Hlas pôjde do volieb samostatne ako sociálno-demokratická strana, ktorá sa v prvom rade sústredí na každodenný život človeka,“ vyhlásil. Gröhling ocenil dohodu PS a Demokratov o spoločnej volebnej koalícii. SaS však chce podľa neho naďalej ponúkať vlastnú pravicovú alternatívu, pričom za dôležitejšiu než spájanie kandidátok považuje dohodu opozície na konkrétnych opatreniach.
Politici sa vyjadrili aj k možnému pôsobeniu generálneho prokurátora Maroša Žilinku na Ústavnom súde SR. Šutaj Eštok pripustil, že by ho v prípade kandidatúry na ústavného sudcu podporil. Zároveň však predpokladá, že Žilinka dokončí svoje funkčné obdobie vo funkcii generálneho prokurátora. Rovnaký názor zastáva aj Gröhling, podľa ktorého by mal Žilinka vo funkcii zotrvať do konca mandátu.
„Ak by som teda niesol zodpovednosť za rokovanie vlády, tak asi by som tento bod nezaradil na rokovanie vlády,“ povedal Šutaj Eštok. Podľa neho mohla vláda s predložením materiálu počkať do ďalšieho rokovania, čím by sa predišlo zbytočným špekuláciám.
Gröhling poukázal na to, že vláda zvyčajne zasadá v stredu, no tentoraz rokovala v utorok. Zároveň ocenil kritický postoj niektorých predstaviteľov Hlasu-SD vrátane ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a ministra školstva Tomáša Druckera.
Šutaj Eštok zdôraznil, že 17. november patrí všetkým občanom a má byť predovšetkým o hodnotách demokracie, slobody a dialógu. Kritizoval pritom niektoré vyjadrenia na opozičných zhromaždeniach. Gröhling poukázal na politický význam sviatku a avizoval, že SaS bude v prípade účasti v budúcej vláde presadzovať obnovenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja.
V diskusii sa venovali aj medializovaným podozreniam týkajúcim sa bankového účtu premiérovho syna Michala Fica v nemeckej Deutsche Bank. Gröhling avizoval podanie podnetu na Generálnu prokuratúru SR. Chce preveriť najmä tvrdenie, podľa ktorého mali nemecké orgány v roku 2016 zaslať slovenským inštitúciám hlásenie o podozrivých transakciách. „Toto nebolo zodpovedané, táto jedna vec. Tak to treba preveriť,“ uviedol.
Šutaj Eštok sa v tejto súvislosti zastal premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a kritizoval postup médií aj opozície. „Je to fatálne zlyhanie médií a fatálne zlyhanie opozície,“ vyhlásil. Novinárov zároveň vyzval, aby sa predsedovi vlády ospravedlnili. Premiér už skôr podozrenia odmietol a platby vysvetlil spoločnými výdavkami počas synovho štúdia v Nemecku.
Minister zároveň potvrdil, že Hlas-SD pôjde do budúcoročných parlamentných volieb samostatne. „Hlas pôjde do volieb samostatne ako sociálno-demokratická strana, ktorá sa v prvom rade sústredí na každodenný život človeka,“ vyhlásil. Gröhling ocenil dohodu PS a Demokratov o spoločnej volebnej koalícii. SaS však chce podľa neho naďalej ponúkať vlastnú pravicovú alternatívu, pričom za dôležitejšiu než spájanie kandidátok považuje dohodu opozície na konkrétnych opatreniach.
Politici sa vyjadrili aj k možnému pôsobeniu generálneho prokurátora Maroša Žilinku na Ústavnom súde SR. Šutaj Eštok pripustil, že by ho v prípade kandidatúry na ústavného sudcu podporil. Zároveň však predpokladá, že Žilinka dokončí svoje funkčné obdobie vo funkcii generálneho prokurátora. Rovnaký názor zastáva aj Gröhling, podľa ktorého by mal Žilinka vo funkcii zotrvať do konca mandátu.