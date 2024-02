Šutaj Eštok by súhlasil so sprísnením trestov za násilné činy

Bratislava 11. februára (TASR) - Ak prezidentka Zuzana Čaputová bude vetovať novelu Trestného zákona v ustanoveniach, ktoré sa týkajú násilných trestných činov, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) predpokladá, že koalícia neodmietne urobiť zmeny. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.



"Sám som za to, aby sa za tie najohavnejšie trestné činy sprísnili tresty, nech nie sú v týchto prípadoch ani premlčacie lehoty. Ak sa veto pani prezidentky bude týkať násilných trestných vecí, sme pripravení vyjsť v ústrety jej pripomienkam," vyhlásil.



Jeho oponent v diskusii a poslanec parlamentu za SaS Juraj Krúpa počká, aký postup zvolí hlava štátu. Predpokladá, že sa obráti na ústavný súd, rovnako sa tento krok chystá urobiť aj opozícia.



V diskusii o schválení novely Trestného zákona Krúpa ocenil, že sa opozícii podarilo oddialiť schválenie novely. Pripomenul, že koalícia musela urobiť v pôvodnej verzii zmeny, predkladanie i prijímanie legislatívy však označil za obrovský chaos. "Ani samotní koaliční poslanci nevedeli, za čo vlastne hlasujú," vyhlásil.



Na jeho kritiku úpravy trestných sadzieb reagoval Šutaj Eštok poukázaním na to, akým spôsobom a trestnými sadzbami sa umožnilo v predchádzajúcom období kajúcnikom vyviaznuť z vážnych káuz s podmienkou. "Prečo ste vtedy nepoukazovali na trestné sadzby, prečo ste vtedy nekričali o deformovaní právneho štátu," pýtal sa.



Zopakoval, že novelizácia Trestného zákona zabraňuje tomu, aby sa riešeniu ekonomickej kriminality prikladal väčší význam ako postihovaniu násilných trestných činov. Opätovne upozornil na harmonizáciu trestného práva so stavom v iných európskych krajinách, dôraz na odškodnenie obetí či možnosť individualizácie a ukladania alternatívnych trestov.