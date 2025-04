Šutaj Eštok: Časť kompetencií štátnej polície by sa posunuli na obecnú

Trnava 28. apríla (TASR) - Návrh legislatívnych zmien v súvislosti s obecnými políciami prešiel vnútrorezortným pripomienkovým konaním. Prvotným krokom by mohol byť presun časti kompetencií z poriadkovej na mestskú políciu. Po novom by mohla mestská polícia napríklad kontrolovať vodičov v režime objektívnej zodpovednosti. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Trnave o tom informoval minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.



„Je tam viacero aspektov, ktorými sa chceme zaoberať. Aj prezident SR Peter Pellegrini verejne komunikoval, že by bolo dobré, aby sme vyšli v ústrety samosprávam z hľadiska posilnenia kompetencií mestských polícií,“ priblížil Šutaj Eštok. Za kľúčové považuje umožniť mestskej polícii kontrolu vodičov v režime objektívnej zodpovednosti: „S tým, aby pokuty smerovali do rozpočtu miest a obcí a prirodzene by tak mohli prispieť k posilneniu materiálno-technického a finančného vybavenia mestských polícií.“







Hlavný problém na cestách podľa jeho slov predstavujú nezodpovední vodiči. „Nie je to už iba o telefonovaní. Moderné technológie, kamery vedia odmerať nielen rýchlosť, ale aj detekciu či máte bezpečnostný pás, či náhodou v ruke nedržíte mobil a podobne,“ doplnil Šutaj Eštok.



Legislatívne posilnenie právomocí samospráv v oblasti bezpečnosti presadzuje okrem iných aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Združenie tiež vníma dlhodobý nedostatok policajtov v uliciach. Štát by mal preniesť niektoré právomoci zo štátnej na obecnú políciu aj podľa Pellegriniho.



Ministerstvo vnútra začiatkom februára informovalo, že pripravuje nové znenie zákona o obecnej polícii. Novelu zákona mal parlament v programe aj v minulom volebnom období. Poslanci ju však nestihli definitívne prijať.