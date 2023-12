Šutaj Eštok: Cesta stabilizácie Schengenu je ochrana vonkajšej hranice

Brdo pri Kranju 12. decembra (TASR) - Cestou k stabilizácii Schengenu je ochrana vonkajšej hranice, uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas) v utorok na konferencii štátov Salzburského fóra v Slovinsku. Minister vnútra zároveň podporil vstup Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru. TASR o tom informoval tlačový odbor ministerstva vnútra SR.



"Jediným spôsobom, ako stabilizovať Schengen, je dosiahnutie poklesu počtu príchodov nelegálnych migrantov do EÚ prostredníctvom ochrany vonkajšej hranice," povedal Šutaj Eštok. Zároveň zdôraznil, že je veľmi dôležité vyslať jasný signál nulovej tolerancie voči nelegálnej migrácii a prevádzačstvu.



Minister vnútra zároveň označil kontroly na vnútorných hraniciach členských štátov Schengenu za alarmujúce. Slovensko pritom predĺžilo kontroly na hraniciach s Maďarskom do 22. januára 2024.



Predstavitelia rezortov vnútra deviatich štátov EÚ – Slovenska, Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovinska diskutovali v Brdo pri Kranju o súčasnom stave schengenského priestoru, boji proti prevádzačstvu a nelegálnej migrácii. Na rokovaní sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie, Frontexu, Europolu a Spoločnej koordinačnej platformy (JCP).



Ministerstvo vnútra zároveň uviedlo, že zástupcovia jednotlivých štátov považujú za najdôležitejšie pri sfunkčnení Schengenu robustnú ochranu vonkajšej hranice, účinnú návratovú politiku, intenzívnu spoluprácu s tretími krajinami, zintenzívnenie cezhraničnej policajnej spolupráce a systematickú výmenu informácií. Odporúčanie Európskej komisie (EK) o spolupráci medzi členskými štátmi s ohľadom na závažné ohrozenia vnútornej bezpečnosti a verejnej politiky v oblasti bez kontrol na vnútorných hraniciach z novembra tohto roku je pritom považované za jedno z kľúčových.



Predstavitelia jednotlivých štátov taktiež zdôraznili dôležitosť medzinárodnej spolupráce v boji proti organizovanému zločinu prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi. Šutaj Eštok v tejto súvislosti povedal, že Slovensko využíva všetky nástroje proti prevádzačstvu, či už ide o SIENA, EMPACT, EUROPOL, EUROJUST. Dôležitým predpokladom pre efektívne zvládanie situácie na západnom Balkáne sú podľa neho fungujúce návraty.



Salzburské fórum bolo založené Rakúskom v roku 2000 ako regionálne bezpečnostné partnerstvo a na prelome rokov prevezme predsedníctvo od Slovinska Rakúsko.