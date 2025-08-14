< sekcia Slovensko
Šutaj Eštok chce na koaličnej rade riešiť tri návrhy, čo s tendrom
Šutaj Eštok podotkol, že tender na záchranky prebiehal podľa 20 rokov starého zákona a ukázalo sa, že tento systém potrebuje zásadnú zmenu.
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Šéf Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok chce na štvrtkovej koaličnej rade riešiť tri návrhy, čo s tendrom na záchranky. Avizoval to vo videu na sociálnej sieti. Chce, aby o riešeniach diskutovali otvorene, ale najmä odborne, bez hádok a aj s odbornou verejnosťou.
„Prvou je už otvorená debata o možnom zoštátnení, keď všetky záchranky bude prevádzkovať štát. Druhou možnosťou je, že štát si prevezme strategicky najdôležitejšie miesta a zvyšok prenechá súkromným poskytovateľom. A treťou možnosťou je začleniť záchranky do tzv. integrovaného záchranného systému,“ uviedol Šutaj Eštok. Ako doplnil, hasiči a záchranári už v súčasnosti pri zásahoch spolupracujú a takto by ich koordinácia podľa neho bola ešte rýchlejšia a efektívnejšia. Rovnako by to podľa neho prinieslo aj veľkú úsporu finančných prostriedkov.
Šutaj Eštok podotkol, že tender na záchranky prebiehal podľa 20 rokov starého zákona a ukázalo sa, že tento systém potrebuje zásadnú zmenu. Preto podľa svojich slov nariadil pripraviť odborné analýzy, ktoré majú ukázať, ako fungovanie záchraniek nastaviť čo najlepšie.
