Šutaj Eštok chce predstaviť zmeny v krízovom riadení štátu

Bratislava 27. decembra (TASR) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) chce začiatkom budúceho roka predstaviť vládnemu kabinetu zmeny v systéme krízového riadenia štátu. Aktuálne sa podľa neho dokončuje štúdia, na ktorej bude nová legislatíva založená. Šutaj Eštok to vyhlásil v bilančnom rozhovore pre TASR.



"Určite sa budeme baviť s rezortom obrany o tom, aby sme zrekonštruovali postupne celý systém civilných krytov, ktoré na Slovensku sú," vyhlásil minister vnútra. Zdôraznil, že problematika krízového riadenia je dôležitá. "Jednoducho, viete, pokiaľ sa nič nedeje, tak každý nad tým ako keby mávne rukou, ale my dnes žijeme v inom bezpečnostnom prostredí, ako to bolo pred piatimi rokmi a práve preto aj tak tá rokmi zanedbaná infraštruktúra si dnes vyžaduje investície," uviedol Šutaj Eštok.



Štát podľa ministra zlyhal pri pandemickej, energetickej aj migračnej kríze. Myslí si, že je nutné zmeniť celý pohľad na systém krízového riadenia. Zdôraznil, že štát zvládol tohtoročné povodne.



Minister Šutaj Eštok avizuje zmeny v systéme krízového riadenia dlhodobo. Novú koncepciu krízového riadenia chcel rezort pôvodne predstaviť v tomto roku. Nové pravidlá krízového riadenia by mali okrem iného minimalizovať byrokraciu pri postupoch počas krízových situácií. Ministerstvo očakáva, že zmeny budú predmetom širokej verejnej diskusie.