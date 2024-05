Šutaj Eštok chce riešiť bývanie troch najvyšších ústavných činiteľov

Bratislava 22. mája (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) chce riešiť otázku bývania troch najvyšších ústavných činiteľov. O tejto téme plánuje komunikovať s Kanceláriou Národnej rady (NR) SR, Kanceláriou prezidenta SR a Úradom vlády SR. Vyplýva to z jeho vyjadrenia po rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru.



"Musíme obnoviť komunikáciu, aby sme zistili, ktorá z nehnuteľností je aj z hľadiska bezpečnostných opatrení použiteľná a ktorá nie. (...) Dnes sme z hľadiska úrovne debaty v bode nula," skonštatoval s tým, že verí, že sa to vyrieši v krátkom čase.



Minister považuje za nemysliteľné, aby traja najvyšší ústavní činitelia nemali zabezpečené bývanie spĺňajúce určité bezpečnostné predpisy. Chce, aby to prešlo pod úrad vlády a nastavali sa režimové opatrenia. "Aby sme tu nedávali priestor tomu, že sa pred obydliami politikov budú stavať šibenice," dodal.



Šutaj Eštok avizoval predloženie aj ďalších opatrení na zvýšenie bezpečnosti. "Bude to rozdelené do nejakých krátkodobých, strednodobých a dlhodobých opatrení, ktoré vzídu z rokovania pracovnej skupiny," poznamenal. Okrem ochrany ústavných činiteľov sa má podľa jeho slov riešiť aj ochrana rôznych inštitúcií či občanov SR.



Šéf výboru Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Tibor Gašpar (Smer-SD) vníma zámer ako dobrý a s dlhodobou perspektívou. "Je to systémové opatrenie. (...) Každý budúci predseda vlády, prípadne prezident SR alebo predseda NR SR sa musí prispôsobiť bezpečnostným parametrom a nemôže svojvoľne povedať, že ja budem bývať tam alebo tam," dodal.