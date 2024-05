Šutaj Eštok chce zmeny v polícii zaviesť čo najskôr

Bratislava 29. mája (TASR) - Zmeny na policajných prezidiálnych útvaroch chce minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) zaviesť čo najskôr. Odhaduje, že by to mohlo byť v horizonte mesiaca. Rezort už o nich komunikoval aj s generálnou prokuratúrou a Európskou komisiou (EK). Minister o tom informoval pred stredajším zasadnutím bezpečnostnej rady.



"Pracujeme na tom, aby zmeny, ktoré budú na policajných prezidiálnych útvaroch, boli v čo najkratšom čase implementované. Budeme vás o nich vopred, ešte predtým ako pôjdu do platnosti, informovať. K prvému júnu to nebude," povedal minister.



Potvrdil, že k zmenám by malo prísť na všetkých špecializovaných prezidiálnych útvaroch. Potrebu reorganizácie zdôvodnil podstavom v polícii, množstvom riadiacich pracovníkov, ale aj potrebou reflektovať na aktuálnu bezpečnostnú situáciu.



Stredajšie rokovanie bezpečnostnej rady, ktoré predchádza schôdzi vládneho kabinetu, vysvetlil situáciou, ktorá nastala v súvislosti s atentátom na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). "Informácie, ktoré z rokovania bezpečnostnej rady budeme môcť verejnosti poskytnúť, odkomunikujeme po rokovaní," uviedol Šutaj Eštok.