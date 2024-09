Šutaj Eštok deklaroval pripravenosť kedykoľvek diskutovať s opozíciou

Bratislava 17. septembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je pripravený kedykoľvek verejne diskutovať s opozíciou. Vyhlásil to po tom, ako poslanci Národnej rady (NR) SR neschválili program utorkovej mimoriadnej schôdze k bezpečnosti na Slovensku. Jej zvolanie iniciovala opozícia a žiadali na nej účasť šéfa rezortu vnútra.



"Za schôdzu bolo iba 50 poslancov, opozícia ich má, tuším, 71, čiže 20 poslancov opozície neprišlo. To sa treba opýtať ozaj tých poslancov, ktorí majú síce pred médiami plné ústa toho, ako sú za, ale neprišli," skonštatoval minister.



Nesúhlasí s kritikou zo strany opozície. Odmietol jej tvrdenia o podozrivých okolnostiach pri verejnom obstarávaní hasičských áut či oblečenia pre policajtov a hasičov. Za klamstvá označil aj vyjadrenia o odchode 4000 policajtov. "Odchod policajtov napriek rekordnej valorizácii 14,5 percenta je k dnešnému dňu zhruba 1100 policajtov," povedal. Poukázal na to, že najviac policajtov do civilu odišlo počas rokov 2020 až 2023. "Čísla boli na úrovni 1600 ročne," podotkol.







Poslanci NR SR neschválili program utorkovej mimoriadnej schôdze k bezpečnostnej situácii na Slovensku. Návrh na jej zvolanie podala skupina opozičných poslancov na čele s Krúpom. Diskutovať chceli okrem iného o bezpečnostnej situácii v krajine po novelizácii Trestného zákona, bombových hrozbách na školách či o aktuálnom stave v Policajnom zbore. Žiadali účasť ministra vnútra. Ten sa na utorkovú schôdzu dostavil.