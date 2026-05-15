Šutaj Eštok: Deň atentátu na premiéra je varovaním
V piatok uplynuli dva roky od atentátu na premiéra po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej.
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Deň atentátu na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) nie je len pripomienkou samotných výstrelov. Je varovaním, kam môže viesť nenávisť, fanatizácia spoločnosti a dlhoročná dehumanizácia politického súpera. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na sociálnej sieti v súvislosti s druhým výročím incidentu.
„Slovensko si tento deň musí pamätať preto, aby sa už nikdy nestalo, že z politického fanatizmu vznikne pokus fyzicky zlikvidovať človeka pre jeho politický názor alebo verejnú funkciu. Tvrdá politická súťaž áno. Nenávisť, dehumanizácia a výstrely nikdy,“ zdôraznil. Zároveň pripomenul, že atentátnik nevyrástol vo vzduchoprázdne. „Bol súčasťou prostredia, ktoré roky živili politici súčasnej opozície a časť médií nenávisťou voči ľuďom s iným politickým názorom,“ dodal minister.
Strana Hlas-SD poobede doplnila, že pokus zavraždiť demokraticky zvoleného predsedu vlády nie je len útok na konkrétneho človeka, ale i na základné princípy demokracie a stability SR.
„Rovnako dôrazne odmietame akúkoľvek formu násilia, nenávisti a radikalizácie v spoločnosti, osobitne ak sú motivované politickým presvedčením alebo snahou umlčať odlišný názor. Politický zápas sa musí viesť demokraticky, argumentmi a rešpektom, nie agresiou a útokmi. V demokratickom štáte o tom, kto spravuje krajinu, rozhodujú občania vo voľbách a výsledok ich slobodného rozhodnutia musí byť rešpektovaný,“ uviedol Hlas-SD.
V piatok uplynuli dva roky od atentátu na premiéra po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Premiéra vtedy vážne postrelil útočník Juraj Cintula. Na konci apríla 2026 potvrdil Najvyšší súd SR páchateľovi trest väzenia na 21 rokov i to, že svojím konaním spáchal skutok v úmysle poškodiť ústavné zriadenie štátu.
