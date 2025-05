Šutaj Eštok: Dnešný deň patrí všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu

Nová Bošáca 8. mája (TASR) - Ôsmy máj má byť spomienkou na hrdinov, ktorí nám vybojovali našu budúcnosť a vďaka ktorým tu dnes môžeme stáť ako slobodní ľudia. Po položení venca k Pamätníku padlých v miestnej časti Novej Bošáce Grúň to povedal minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.



„Dnešný deň si nemôže prisvojiť ani Rusko, ani Ukrajina a ani žiadny iný štát. Dnešný deň patrí všetkým národom a všetkým hrdinom, ktorí bojovali a svoju odvahu spoločne pretavili do porážky fašizmu. Dnešný deň patrí aj nám, Slovákom, a preto sme tu, na Slovensku. Nešli sme ani do Moskvy a ani na Ukrajinu. Dnešný deň nie je pre nás Slovákov o tom, aby sme sa zapáčili východu alebo západu, ale o tom, aby sme si uctili pamiatku všetkých, ktorí položili životy za našu slobodu,“ zdôraznil Šutaj Eštok.



Pripomenul, že spomienku na oslobodenie si pripomínajú pri pamätníku, ktorý pred pár dňami zneuctili vandali. Sochu vojaka natreli červenou farbou a pridali hanlivý nápis.



„Tento čin nebol len hanebný, bol, bohužiaľ, aj ´vizitkou´ časti našej spoločnosti, ktorá je zmanipulovaná modernou ideológiou. Ideológiou, ktorá nepozná alebo nechce poznať našu históriu. Pochopme, že vojaci, ktorí bojovali za našu slobodu, nemajú nič spoločné s vojnou na Ukrajine. Vandal zneuctil nielen pamiatku ruských vojakov, ale zneuctil všetkých, vďaka ktorým tu môžeme slobodne vyjadrovať svoj názor,“ doplnil predseda strany.



Osemdesiate výročie oslobodenia si vo štvrtok ráno v Novej Bošáci pripomenula strana Hlas-SD aj za účasti predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho, straníckych ministrov, poslancov NR SR a členov strany.