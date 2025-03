Šutaj Eštok: Hlas je pripravený na debatu o zmrazení platov poslancov

Bratislava 30. marca (TASR) - Koaličná strana Hlas-SD je pripravená na diskusiu o zmrazení platov poslancov Národnej rady (NR) SR. S iniciatívou by mohol prísť predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD). V diskusnej relácii TA3 V politike to v nedeľu vyhlásil predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling v relácii kritizoval, že v čase, keď je potrebné šetriť verejné zdroje, koalícia schvaľuje výsluhový dôchodok pre generálneho prokurátora.



„Myslím si, že je namieste, aby aj poslanci ukázali, že v časoch náročnej konsolidácie nebudú oni tí jediní, ktorým platy budú rásť,“ uviedol minister.



Gröhling v televízii kritizoval, že koalícia prijala výsluhový dôchodok pre generálneho prokurátora, aj keď nedokončí svoje funkčné obdobie. „Renta je normálny 'papalášizmus', normálne že facka občanom teraz, keď máte najväčšie zdražovanie, historicky najväčšie zdražovanie, zvyšovanie daní, zvyšovanie poplatkov, zvyšovanie DPH, vyššie diaľničné známky, tak koalícia príde a schváli rentu. A nielenže rentu generálnemu prokurátorovi, ale ešte aj premiérovi a ešte aj nejaké ďalšie bonusy, ktoré pripravujú,“ uviedol Gröhling.



Minister vnútra vyhlásil, že Hlas-SD by si vedel predstaviť zníženie počtu slovenských ministerstiev na desať. Dodal však, že strana v koalícii nie je sama, a preto to nie je možné. Odmieta takisto kritiku opozície, že v téme nedostatočných personálnych kapacít v Policajnom zbore nič nerobí. V tomto období je podľa neho záujem o prácu v polícii o 200 percent vyšší ako pred rokom.



Predseda SaS kritizoval súčasnú vládu aj za reakciu štátu na šírenie ochorenia slintačky a krívačky. Farmári majú podľa neho nedostatočné informácie a samotná koalícia nie je v téme jednotná. Narážal pritom na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a poslanca NR SR Branislava Becíka (Hlas-SD), ktorý odporuje niektorým vládnym opatreniam.



Šutaj Eštok reagoval, že Becíka pozvali na rokovanie ústredného krízového štábu, kde bolo vysvetlené, prečo sú opatrenia proti šíreniu choroby relatívne prísne.