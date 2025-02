Šutaj Eštok: Hlas je otvorený diskusii o možnej rekonštrukcii vlády

Bratislava 12. februára (TASR) - Koaličný Hlas-SD je pripravený na diskusiu o možnej rekonštrukcii vlády. Pred rokovaním vládneho kabinetu to uviedol predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Slovensko si podľa neho nezaslúži predčasné voľby.



"Som rád, že po polroku, keď tu nebola rešpektovaná koaličná zmluva, začal premiér túto situáciu riešiť," povedal Šutaj Eštok. Pripomenul, že do tejto vlády a koalície šiel preto, aby pracoval pre ľudí a nie preto, aby riešil pozície. Podľa vlastných slov si uvedomuje spoluzodpovednosť Hlasu v tom, že tam boli poslanci, ktorí mali iné ambície, s akými šla strana do volieb.



Šéf Hlasu zároveň poukázal na to, že koalícia stojí pred rôznymi požiadavkami, a to nie iba zo skupiny poslancov okolo Samuela Migaľa. "Možno je tu ďalší človek, ktorý tiež má nejaké ambície. Toto všetko budeme riešiť," poznamenal Šutaj Eštok.



Podpredseda vlády SR pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) potvrdil, že sa o výmenách na ministerských postoch rokuje a že k zmenám príde. "V hre je aj moja pozícia," priznal Kmec, ktorý nevylúčil ani nepotvrdil, že by mal nahradiť Richarda Rašiho na poste ministra pre investície. "Rokovania sa vedú," poznamenal k tomu. Rekonštrukciu vlády vníma ako politickú realitu. "Top prioritou je zabezpečiť vláde väčšinu v parlamente, z pohľadu Hlasu tiež doriešiť otázku predsedu Národnej rady SR," dodal.



Výzvu premiéra a stanovenú lehotu do pondelka 17. februára vníma Kmec ako nástroj časového tlaku, ktorý má opodstatnenie. "Situáciu je potrebné vyriešiť čo najskôr," zdôraznil.



Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má pocit, že táto vláda vydrží.