Šutaj Eštok: Hlas-SD podporuje zastavenie zabíjania v Pásme Gazy
Hrubo odsudzujeme beštiálny útok na Izrael a zverstvá, ktoré napáchali teroristi z Hamasu, vyhlásil Šutaj Eštok.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Strana Hlas-SD podporuje výzvy medzinárodného spoločenstva na zastavenie zabíjania civilistov v Pásme Gazy a umožnenie humanitárnej a lekárskej pomoci pre ľudí v regióne. Stav, v akom sa konflikt medzi Izraelom a Hamasom vyvíja, nepovažuje už za objektívnu obranu Izraela, ale za plošné zabíjanie civilistov. Na sociálnej sieti to v reakcii na závery vyšetrovateľov Rady Organizácie spojených národov (OSN) pre ľudské práva, že tam Izrael pácha genocídu, vyhlásil predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
„Súhlasíme, že každý štát má právo brániť sa. Hrubo odsudzujeme beštiálny útok na Izrael a zverstvá, ktoré napáchali teroristi z Hamasu. Ale bránenie neznamená zabíjanie civilných obetí a hladomor. Žiadne z detí, ktoré sú v tejto vojne zabíjané, sa nepodieľalo na vraždení a únose rukojemníkov z Izraela. Dnes tieto deti a celé obyvateľstvo v Pásme Gazy hladuje, ich domovy sú cielene bombardované a každý deň vo veľkom počte zomierajú,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva v utorok uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“.
