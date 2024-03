Šutaj-Eštok: I. Fiačan by mal vyvodiť zodpovednosť za únik informácií

Bratislava 6. marca (TASR) – Predseda Ústavného súdu (ÚS) Ivan Fiačan by mal vyvodiť zodpovednosť za únik informácií, týkajúci sa rozhodnutia o pozastavení časti novely trestného zákona. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj- Eštok (Hlas-SD). Vyhol sa však odpovedi, či by tou zodpovednosťou mala byť priamo abdikácia.



"Evidujem, že došlo k úniku informácií a rozhodnutie ÚS sa skôr dostalo k médiám ako k dotknutým stranám. Považujem to za neštandardné a myslím si, že pán predseda ÚS by mal vyvodiť zodpovednosť v rámci inštitúcie a zistiť, kto je za únik informácie vinný," uviedol Šutaj Eštok. "Nepamätám si, že by v minulosti mal ÚS takéto problémy, že by unikali rozhodnutia ešte skôr, ako boli doručené," dodal. Či by Fiačan mal priamo odstúpiť, ako ho na to vyzval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), minister nekonkretizoval, formu konzekvencie necháva na šéfa súdu. "Sám vie, že nie je v poriadku, ak sa takéto veci stávajú," doplnil.



Premiér v utorok (5.3.) vyhlásil, že predseda ÚS by mal vyvodiť zodpovednosť a odstúpiť z funkcie. Urobil tak v reakcii na rozhodnutie ÚS o pozastavení účinnosti časti novely trestných kódexov. Dodal tiež, že nový prezident krajiny by mal túto zodpovednosť voči predsedovi ÚS vyvodiť. Niekto podľa premiéra musí niesť zodpovednosť za medializáciu rozhodnutia súdu predtým, ako bolo doručené dotknutým stranám.