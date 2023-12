Šutaj Eštok je za zrušenie ÚŠP, Mikulec na to nevidí dôvod

Bratislava 10. decembra (TASR) - Súčasný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a jeho predchodca Roman Mikulec (hnutie Slovensko) sa nezhodujú v otázke rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Kým Šutaj Eštok trvá na dôvodnosti prijatia zmeny v skrátenom legislatívnom konaní i na potrebe zrušiť úrad, Mikulec na to nevidí dôvody. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.



Šutaj Eštok argumentuje ohrozením ľudských práv a slobôd, pričom poukázal na rozhodnutia súdov, ktoré sa podľa neho týkali aj konania prokurátorov ÚŠP. Hovorí o zneužívaní tzv. kajúcnikov, neprimeraných metódach väzby a podobne. "Každý deň existencie ÚŠP prináša riziko, že to bude pokračovať," podotkol. Ani jeho však neteší nedostatok priestoru na väčšiu diskusiu. Poznamenal však ,že za to môže neskorý termín predčasných volieb. Zdôraznil, že vláda dostala mandát od voličov a svoje zámery im tlmočila už pred voľbami.



Exminister a poslanec Národnej rady SR Mikulec odmieta argumenty svojho nástupcu. Poznamenal, že ak koalícia argumentuje rozhodnutiami súdov, tak by mala zrušiť aj generálneho prokurátora vzhľadom na rozhodnutia Ústavného súd SR týkajúce sa využívania paragrafu 363 Trestného poriadku. Predloženie návrhu do parlamentu a ešte v skrátenom konaní označil za atentát na spravodlivosť. Pýta sa prečo súčasnej koalícii neprekážalo fungovanie úradu za čias bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, pričom rovnako argumentuje rozhodnutiami súdov.