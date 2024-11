Šutaj Eštok: Kamerové systémy budú v reálnom čase monitorovať hrozby

Bratislava 5. novembra (TASR) - Kamerové systémy budú v reálnom čase monitorovať potenciálnu hrozbu, ale zároveň budú slúžiť aj pre odstrašenie rôznych indivíduí, ktoré by chceli deťom pred školou ponúkať drogy. V reakcii na utorkovú tlačovú besedu Progresívneho Slovenska (PS) to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Kritiku opozičného hnutia odmieta.



"Bohužiaľ okrem šírenia nepodložených fikcií a strachu sme sa vlastne z ich tlačovej konferencie nič nedozvedeli," reagoval minister. Doplnil, že kamerové systémy sú umiestnené aj po celej Bratislave na monitorovanie a zaistenie bezpečnosti obyvateľov a po celom svete sa bežne umiestňujú na školy.



Podľa Šutaja Eštoka PS nechce zvýšiť bezpečnosť detí len preto, že s týmto nápadom prišla súčasná vláda. "Progresívne Slovensko svojimi vyjadreniami čoraz viac ohrozuje bezpečnosť ľudí na Slovensku a pokračuje v zaťahovaní detí a ich rodičov do politickej kampane," dodal Šutaj Eštok.



PS na utorkovej tlačovej besede skritizovalo zámer ministerstva vnútra zaviesť kamerové systémy na školy. Líder PS a poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka hovoril o bezpečnostnom riziku a poukázal na to, že systém bude dáta z kamier ukladať. Pripomenul, že tie sú ľahko zneužiteľné.