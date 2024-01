Šutaj Eštok: Kontroly na hraniciach SR nebude predlžovať

Bratislava 3. januára (TASR) - Slovensko už nebude predlžovať kontroly na hraniciach. Aktuálna situácia v rámci nelegálnej migrácie je pokojná a stabilná. Pre televíziu Markíza to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



"Už nepredložím ďalší návrh na predĺženie týchto kontrol," skonštatoval šéf rezortu s tým, že ich opätovne spustia, ak budú mať informácie o zvyšovaní aktivity v oblasti nelegálnej migrácie.



Minister očakáva, že problémy nelegálnej migrácie by mohli opäť nastať na jar. "Toto obdobie využijeme na to, aby si naši policajti, ktorí strážili túto hranicu, ale aj vojaci oddýchli, aby sme boli pripravení na obdobie, ak bude väčší nápor," priblížil pre televíziu.



Kontroly na slovenských hraniciach s Maďarskom platia do 22. januára. Rozhodla o tom vláda SR ešte začiatkom decembra 2023. Slovensko dočasne obnovilo kontroly na hraniciach s Maďarskom na jeseň minulého roka po tom, ako k rovnakému kroku pristúpili susedné štáty Poľsko, Rakúsko a Česko.