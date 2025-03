Šutaj Eštok má mať stretnutie so ZMOS o kompetenciách v bezpečnosti

Bratislava 2. marca (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by sa mal v najbližších týždňoch stretnúť so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Diskutovať by mali o kompetencii samospráv v oblasti bezpečnosti. Šéf rezortu vnútra to koncom týždňa avizoval na tlačovej konferencii.



Podľa svojich slov by chcel minister dopomôcť k zmene legislatívy v oblasti objektívnej zodpovednosti v cestnej premávke. Šutaj Eštok o téme hovoril aj v súvislosti s nákupom stacionárnych cestných radarov. "Samozrejme, musíme to urobiť tak, aby nebola ohrozená premávka. Aby zase neboli tie radary tak rozmiestnené, že ten starosta si povie, že dám tu 10 radarov, aby som mal čo najviac finančných prostriedkov," upozornil minister.



Radary, ktoré budú vedieť odhaliť aj iné priestupky, napríklad nepoužívanie bezpečnostných pásov v autách, chce rezort podľa neho rozmiestniť na úseky ciest, kde je vyššia nehodovosť.



O stretnutí s rezortom vnútra na túto tému hovorili zástupcovia ZMOS koncom minulého týždňa. Združenie by uvítalo zmenu zákona o obecnej polícii či viac policajtov v uliciach.