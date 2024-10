Šutaj Eštok navrhol premiérovi za ministra zdravotníctva Kamila Šaška

Bratislava 9. októbra (TASR) - Predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok navrhol predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD) na pozíciu ministra zdravotníctva Kamila Šaška. Šutaj Eštok o tom informoval na sociálnej sieti. Šaško pôsobí ako štátny tajomník na ministerstve hospodárstva.



"Trváme na tom, aby bola zdravotná starostlivosť aj napriek nutnému šetreniu prioritou číslo jedna. Hlas sa preto na túto pozíciu rozhodol nominovať človeka, ktorého úlohou bude nastaviť efektívny manažment a financovanie rezortu. Kamil Šaško je uznávaný odborník s rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami, ktorý v súčasnosti zastáva pozíciu štátneho tajomníka na ministerstve hospodárstva," napísal šéf Hlasu-SD.



Poukázal na ekonomické a manažérske vzdelanie Šaška. Do funkcie podľa Šutaja Eštoka prinesie kombináciu strategického myslenia a praktických zručností. "S jeho jasnou víziou a dôrazom na efektívne riadenie si získal plnú dôveru Hlasu-SD, ako aj koaličných partnerov," doplnil



Šutaj Eštok verí, že Šaško dokáže pokračovať v dôležitých projektoch, komunikovať so zdravotníkmi a priniesť riešenia, ktoré zabezpečia lepšie podmienky pre zdravotníkov a kvalitnejšiu starostlivosť pre pacientov na Slovensku.



"Veľmi pekne ďakujem Zuzane Dolinkovej za jej obetavú prácu na poste ministerky zdravotníctva," doplnil predseda Hlasu-SD a ocenil jej doterajšiu prácu. Poukázal tiež na to, že rozvrat financií určených pre zdravotníctvo sa naplno prehĺbil počas "katastrofálneho manažovania pandémie". Financie, ktoré mohli byť efektívne použité pre zdravotníctvo, skončili podľa neho "vybuchnuté v atómovkách".