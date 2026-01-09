< sekcia Slovensko
Drucker nemá detaily zákona o katastri, pokuty sú podľa neho vysoké
Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že podľa novely katastrálneho zákona smerujúcej do parlamentu by bolo zakázané využívať údaje z katastra na posudzovanie majetkových pomerov.
Bratislava 9. januára (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nemá detaily k predloženému návrhu novely katastrálneho zákona. Podobne sa vyjadril aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Zákon pritom prešiel vládou ešte v decembri. Druckerovi sa zároveň desaťtisícové pokuty ukotvené v legislatíve nezdajú primerané. Šéf envirorezotu Tomáš Taraba (nominant SNS) si nemyslí, že je možné občanov pokutovať za poukázanie na nezákonný stav. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) zmenu zákona vidí ako ochranu občanov. Ministri to uviedli pred piatkovým rokovaním vlády.
Médiá či mimovládne organizácie podľa Takáča naďalej budú môcť kontrolovať majetky politikov. Na výhrady, že o tom nebudú pod hrozbou pokuty môcť informovať, uviedol, že „nechceme robiť to, čo si želáte vy“. Legislatívne zmeny považuje za ochranu obyvateľov. „Aby nedochádzalo ku skupovaniu pozemkov zahraničnými subjektami. A každý, kto si chce pozrieť nejaký pozemok, si ho môže pozrieť, ale zaplatí. A myslím si, že v rámci konsolidácie je to veľmi dobré opatrenie,“ uviedol.
Minister vnútra argumentoval bezpečnostnou situáciou na Slovensku. Vyberanie poplatkov za prezeranie katastra či upozornenie majiteľa na záujem o jeho parcelu je podľa neho bežné aj v západných krajinách. „Nevidím na tom absolútne nič zlé,“ vyhlásil. Na otázku, či majú byť zavedené pokuty za vyhodnocovanie majetkových pomerov z údajov z katastra, neodpovedal. Vyhlásil, že politici majú majetok zverejnený v majetkových priznaniach. Verejnosť sa v minulosti však dozvedela o viacerých prípadoch nepriznania nehnuteľnosti.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po rokovaní vlády uviedol, že kritika zo strany mimovládnych organizácií je smiešna, pretože nič iné nerobia, len klamú. „To sú politickí bojovníci, ktorí sa boja urobiť politickú stranu,“ vyhlásil. Nemyslí si, že by zverejnenie nepriznanej nehnuteľnosti politika investigatívnymi novinármi bolo pokutovateľné. Takáč to podľa neho odmietol.
Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že podľa novely katastrálneho zákona smerujúcej do parlamentu by bolo zakázané využívať údaje z katastra na posudzovanie majetkových pomerov. Za porušenie takéhoto zákazu by hrozila pokuta pre fyzické osoby 10.000 eur a pre právnické osoby 50.000 eur. Vláda návrh schválila 17. decembra 2025. Rokovať by teraz o ňom mal parlament.
