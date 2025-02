Šutaj Eštok: Nemecké voľby by mali priviesť EÚ k zamysleniu sa

Bratislava 24. februára (TASR) - Výsledky volieb v Nemecku sú pre Európu stopkou, ktorá by ju mala priviesť k zastaveniu sa a zamysleniu nad jej ďalšou politikou. Na sociálnej sieti to v reakcii na výsledky parlamentných volieb v Nemecku uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



"Postupný pád kancelára Scholza je obrázkom nielen jeho práce, ale tiež politiky Európskej únie (EÚ). Potrebuje reštart. Iný smer ako jej dávali doterajší lídri bez silného domáceho mandátu," uviedol Šutaj Eštok. Dodal, že Európa by sa mala zamyslieť nad smerovaním, ktoré nebude ohrozovať základné životné istoty a potreby ľudí, ktoré sú podľa jeho slov doterajšou politikou EÚ vážne ohrozené.



Doplnil, že výsledky volieb ukazujú celému európskemu spoločenstvu, že je potrebné robiť veci inak. "Želám Nemecku, aby sa mu čo najskôr podarilo zostaviť pevnú a funkčnú vládu. Bude to v záujme silnej Európy, aby mohla čeliť domácim a zahraničným výzvam, ktoré ju čakajú," podotkol.



Nedeľňajšie (23. 2.) predčasné parlamentné voľby v Nemecku sa skončili víťazstvom konzervatívneho bloku CDU/CSU pred Alternatívou pre Nemecko (AfD), sociálnymi demokratmi (SPD), Zelenými a stranou Ľavica. Pred bránami parlamentu - Spolkového snemu zostali liberáli z FDP a Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá sa o hlasy voličov uchádzala prvýkrát po odtrhnutí od Ľavice. Vyplýva to z konečných výsledkov.