Šutaj Eštok nepovažuje výstavbu nemocnice v Ružinove za reálnu

Bratislava 23. októbra (TASR) - Minister vnútra SR a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok nepovažuje výstavbu koncovej nemocnice v Bratislavskom Ružinove za reálnu. O téme sa plánuje rozprávať s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD). Minister to vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii po rokovaní vlády.



"Možno aj ja budem prekvapený po debate s pánom Šaškom. Možno, že mi povie, že je to reálne, ale ja ako minister vnútra a ako občan to veľmi reálne nevidím, aby sa búral štadión a podobné veci," vyhlásil minister.



Podľa predsedu hlasu by zároveň do úvahy pripadala aj príprava projektu koncovej nemocnice v Bratislave z rozpočtu iného rezortu. Spomenul, že časť peňazí pre ministerstvo obrany ide na civilné projekty.



Zámer postaviť novú koncovú nemocnicu hlavného mesta v Ružinove v stredu komentoval aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD). "Nevidím projekt novej národnej nemocnice v Ružinove ako reálny, vzhľadom na danú lokalitu a okolnosti, ktoré podmieňujú výstavbu takéhoto objektu v danej lokalite, ako je napríklad zbúranie existujúceho štadióna", uviedol pred rokovaním vlády. Svoj pohľad na vec tlmočil aj predsedovi Lekárskeho odborového združenia Petrovi Visolajskému. Zdôraznil, že netvrdí, že tento projekt v Ružinove nebude.