Šutaj Eštok nerozumie,prečo Dobrovodský otvára tému registrácií cirkví
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nerozumie potrebe verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského otvárať tému registrácií nových cirkví. Podmienku registrácie 50.000 členov považuje za rozumné a potrebné minimum. Šutaj Eštok to uviedol na sociálnej sieti. Ombudsman napadol podmienky registrácie cirkví na Ústavnom súde SR.
„Rovnako mu otvorene hovorím, že Slovensko je historicky aj hodnotovo postavené na cyrilo-metodskej kresťanskej tradícii. Aj preto považujeme podmienku registrácie novej cirkvi vo výške 50.000 členov za rozumné a potrebné minimum, ktoré zabezpečuje jej vážnosť a zároveň chráni aj ďalšie generácie pred odklonením od slovenských tradícií,“ vyhlásil minister.
Ombudsman vo svojom štvrtkovom vyjadrení poukázal, že legislatívu napadol na súde preto, lebo zvýšením potrebného počtu členov cirkvi z 20.000 na 50.000 sa má zabrániť špekulatívnej registrácii pre získanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
„Ústavnému súdu som v podaní vyjadril, že ochranu verejných zdrojov nemožno považovať za legitímny dôvod na obmedzenie slobody, keďže stanovenie neprimerane vysokého početného cenzu na registráciu nie je priamo spôsobilé ochrániť verejné zdroje pred ich zneužitím. Zároveň som zdôraznil, že ochranu verejných zdrojov podľa môjho názoru nie je možné subsumovať pod žiadny z dovolených dôvodov na obmedzenie náboženskej slobody, a preto ako legitímny dôvod obmedzenia slobody prejavovať svoje náboženstvo či vieru nemôže obstáť. Akokoľvek vysoký počet členov cirkvi nedáva záruku jej konania výlučne v súlade s právnym poriadkom,“ vyhlásil ombudsman s tým, že štát má prostriedky, ako zabrániť porušeniam zákona
Dobrovodský napadol na Ústavnom súde SR podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50.000 členov - plnoletých občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku. Takýto počet robí podľa Dobrovodského registráciu cirkvi de facto nemožnou. Informoval o tom v stredu (20. 5.).
Ešte v ten deň na podanie reagoval aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Vyhlásil, že kroku nerozumie a považuje ho za nebezpečný.
