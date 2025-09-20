< sekcia Slovensko
Šutaj Eštok nevidí dôvod na odstúpenie, podľa Karasa rezort opustil
Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevidí dôvod na rezignáciu so svojho postu. Tvrdí, že za jeho pôsobenia v rezorte ukončili vojnu v polícií, nelegálnu migráciu či zastabilizovali personálny stav v polícií. Podľa názoru podpredsedu KDH Viliama Karasa Šutaj Eštok opustil svoj rezort s tým, že uprednostnil zachraňovanie svojich ministerských kolegov z Hlasu-SD. Obaja to uviedli v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
Karas doplnil, že policajný zbor je v rozklade a nedokáže vyšetrovať „sofistikované“ kauzy.
