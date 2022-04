Šutaj Eštok nevidí prínos súdnej mapy, Kolíková vidí obrovský krok

Bratislava 30. apríla (TASR) - Schválená súdna reforma neprinesie občanom nič, myslí si nezaradený poslanec Matúš Šutaj Eštok pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková naopak hovorí o "obrovskom kroku". Vyzdvihla najmä možnosť špecializácie sudcov. Legislatíva v prijatej podobe podľa nej napĺňa obsah pôvodného návrhu. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



"V rámci reformy je kľúčové, že či je to región, či je to krajský súd, sudca má možnosť byť špecializovaný,“ vysvetlila ministerka. Špecializácia má podľa nej význam najmä pri rodinnej agende. Sľubuje kratšie konania.



Poslanec hovorí o pseudoreforme, realitnom biznise Kolíkovej a plánovanom dosadzovaní svojich nominantov, šéfka rezortu túto kritiku odmieta. Priznala však kompromisy pri polohe niektorých okresných súdov medzi koaličnými partnermi, poukázala však na celkový význam presadenia zmien, ktoré majú pomôcť i regiónom.



Proces s lídrom opozičného Smeru-SD a expremiérom Robertom Ficom vníma Šutaj Eštok ako politické divadlo. "Vládna koalícia potrebuje televízne zábery toho, ako jedného z predsedov opozičných strán vedú v putách," povedal. Vláda Ficovým stíhaním podľa poslanca zakrýva to, že nepredložila riešenia pomoci občanom pri zdražovaní. Pýta sa na opodstatnenosť prípadnej väzby Fica. Kým sa rozhoduje v parlamente o jeho vydaní, mohla už podľa neho polícia vypočuť všetkých svedkov, ktorých by podľa prokuratúry mohol ovplyvňovať.



"Na Slovensku dnes nie je právny štát, a preto my v Hlase nemôžeme vydať na väzobné stíhanie žiadneho z poslancov," vyhlásil poslanec aj v súvislosti s obvinením koaličného poslanca Martina Borguľu (Sme rodina).



Kolíková odmieta, že stíhanie Fica je politickou pomstou. „Podstata obvinenia je veľmi vážna a stojí na dôkazoch,“ skonštatovala. Ako podotkla, parlament má len umožniť, aby sa dostal Fico pred spravodlivý súd. Pripustila, že naťahovanie času rozhodnutia hrá v prospech obvineného.