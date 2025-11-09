< sekcia Slovensko
Šutaj Eštok: Nová regulácia hazardu by nemala ísť na úkor miest a obcí
Priblížil, že prezidentom vetovaná novela bude predmetom pondelkovej (10. 11.) koaličnej rady.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Hazard by mal byť viac regulovaný a mal by prinášať väčšie finančné prostriedky do štátneho rozpočtu. Novela ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) by to však nemala priniesť na úkor miest a obcí. Uviedol to v nedeľňajšej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Priblížil, že prezidentom vetovaná novela bude predmetom pondelkovej (10. 11.) koaličnej rady.
„Ak pán Huliak tvrdí, že jeho návrh prinesie stovky miliónov eur do rozpočtu, nech sa páči, nech to ukáže. Ale nech to neurobí na úkor miest a obcí, nech to neurobí na úkor toho, že sa tu budú dnes rodiny medzi sebou rozoštvávať a podobné veci. Takže ja som proti podpore hazardu, ale som za to, aby hazard bol viac regulovaný a prinášal väčšie finančné prostriedky,“ povedal Šutaj Eštok.
Predseda opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský ocenil, že prezident zákon vetoval. Pripomenul, že hnutie je proti tejto novele. Majerský a Šutaj Eštok sa zároveň zhodli, že prítomnosť hazardu v mestách by nemala byť presadzovaná na úkor miestneho referenda.
V súvislosti so zákonom o dlhovej brzde, pre ktorý musí vláda znova požiadať o dôveru, predseda Hlasu-SD uviedol, že všetci ministri strany, ako aj poslanci celého poslaneckého klubu sú kedykoľvek pripravení hlasovať za dôveru tejto vlády. „Ak by bolo hlasovanie aj teraz v tejto chvíli, tak 26 poslancov Hlasu dá dôveru,“ povedal Šutaj Eštok.
Predseda strany Hlas-SD zároveň verí, že do konca roka sa podarí verejnosti predstaviť nové nastavenie systému v oblasti záchraniek. „Jednak sa môžeme pozrieť na to, aby dnes už tie zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú urgentnú starostlivosť, mohli byť v tomto prípade prednostne dané. Rovnako sa bavíme o tom, aby sme pozíciu štátu posilnili, aby štát mal akúsi formu prednostného práva sa rozhodnúť, že o tento bod má záujem. No a rovnako aj z hľadiska toho nastavenia systému mne dáva logiku, aby ten systém bol integrovaný do jedného integrovaného záchranného systému,“ priblížil Šutaj Eštok.
Dodal, že v prípade zrušeného záchrankového tendra musí v súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva SR do finálneho návrhu zakomponovať stanovisko generálnej prokuratúry. Majerský skonštatoval, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) by mal pre chaos s tendrom odstúpiť z postu ministra.
