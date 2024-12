Šutaj Eštok: Nová technika pre hasičov má hodnotu viac ako 12 miliónov

Na snímke nová robotická technika pre hasičov po tom, ako si Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v Žiline si prevzal od ministerstva vnútra SR novú techniku za viac ako 12 miliónov eur vo štvrtok 19. decembra 2024 v Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Na snímke ukážka vybavenia novej techniky pre hasičov po tom, ako si Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v Žiline si prevzal od ministerstva vnútra SR novú techniku za viac ako 12 miliónov eur vo štvrtok 19. decembra 2024 v Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Na snímke dynamická ukážka zásahu novej robotickej techniky pri požiari auta po tom, ako si Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v Žiline si prevzal od ministerstva vnútra SR novú techniku za viac ako 12 miliónov eur vo štvrtok 19. decembra 2024 v Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Žilina 19. decembra (TASR) - Do výbavy profesionálnych hasičov na Slovensku pribudla pred koncom kalendárneho roka nová technika za viac ako 12 miliónov eur. Na štvrtkovom tlačovom brífingu vedenia Ministerstva vnútra (MV) SR a Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline to oznámil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).Novú techniku odovzdal v areáli Strednej školy požiarnej ochrany MV SR minister vnútra spoločne s prezidentom HaZZ Adriánom Mifkovičom. Veľkosťou dominovali cisternové automobilové striekačky s veľkokapacitnou nádržou. "" uviedol Šutaj Eštok.V balíku novej techniky sú aj záchranné plastové plavidlá, ručné elektrické náradie, rádiostanice a výpočtová technika. Odovzdaný bol aj prvý prototyp vozidla Scania 1B.poznamenal minister.Doplnil, že rezort vnútra chce pokračovať v snahách o modernizáciu HaZZ, pričom budúci rok sa celková investícia bude pohybovať na úrovni 40 miliónov eur. Prezident HaZZ Adrián Mifkovič upresnil, že pre najbližšie dva roky je nachystaných viacero modernizačných projektov, pričom obmenou by mali prejsť popri už spomenutých prvovýjazdových vozidlách aj cisternové automobilové striekačky či ochranné pracovné prostriedky.priblížil Mifkovič.