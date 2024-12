Šutaj Eštok: Nové OP prinášajú zlepšenia bezpečnosti a funkčnosti

Na snímke občiansky preukaz (predná strana) počas tlačovej konferencie Ministerstva vnútra SR na tému: Vydávame nové občianske preukazy v Bratislave 17. decembra 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke občiansky preukaz (zadná strana) počas tlačovej konferencie Ministerstva vnútra SR na tému: Vydávame nové občianske preukazy v Bratislave 17. decembra 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 17. decembra (TASR) - Nové občianske preukazy (OP) prinášajú zásadné zlepšenia v oblasti bezpečnosti a funkčnosti, rovnako zabezpečia aj rýchlejší prístup k verejným službám a celkovú modernizáciu a digitalizáciu procesov. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na utorkovej tlačovej besede. OP na nových čistopisoch sa začínajú personalizovať tento týždeň a občania, ktorí si v týchto dňoch požiadajú o nový OP, ho budú mať k dispozícii už začiatkom roka.priblížil minister.Nový OP obsahuje aj nový vizuál. Na oboch stranách sa nachádzajú slovenské motívy. Zmena sa týka i rozmerov fotografií, farby preukazu, doplnené boli aj ochranné prvky.doplnil minister.Zároveň ozrejmil, že súčasné občianske preukazy bude možné používať až do skončenia ich platnosti. Občania, ktorí majú na OP vyznačený dátum platnosti, si tak nemusia vybavovať nové. Minister tiež potvrdil, že plynulé dodávky pre nové OP zabezpečili až do roku 2027.Štátny tajomník rezortu vnútra Patrik Krauspe informoval, že nové OP budú dostupné aj v digitálnej podobe.