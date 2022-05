Šutaj Eštok: Objednávkou koalície je vidieť lídrov opozície v putách

Miroslav Žiak (SaS), archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 1. mája (TASR) - Objednávkou vládnej koalície je vidieť lídrov opozície v putách. V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to uviedol nezaradený poslanec mimoparlamentnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Poslanec parlamentu Miroslav Žiak (SaS) reagoval, že keby koalícia ovládala políciu, tak by obvinenia načasovali a urobili inak.Vláda podľa Šutaja Eštoka zlyháva v riadení štátu a prekrýva to svojimi hrami. "" skonštatoval. Zároveň povedal, že nezaradení poslanci okolo Hlasu-SD nepodporia vydanie žiadneho poslanca do väzby.Žiak tvrdí, že zobrať bývalého premiéra a poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby nejde len tak, sú na to riadne podklady. Polícia podľa neho koná a má rozviazané ruky. Poslanci za SaS vydanie Fica do väzby podľa Žiaka jednoznačne v pléne podporia. "" poznamenal Žiak.Koaličný poslanec zároveň v relácii potvrdil, že strany rokujú aj o ďalšej pomoci v súvislosti so zdražovaním a vysokými cenami energie. Mala by to byť podľa Žiaka plošnejšia pomoc. Pripomenul, že pre SaS je červenou čiarou zvyšovanie daní.Šutaj Eštok poukázal, že desať dní od predstavenia opatrení proti zdražovaniu, nevideli prijatý ani jeden legislatívny návrh. "" podotkol. Poslanci okolo Hlasu podporia v parlamente akýkoľvek návrh, ktorý má pomôcť ľuďom. Zároveň však tvrdia, že predstavená pomoc je nedostatočná a slabá.Čo sa týka platenia za ruský plyn v rubľoch, je Slovensko za jednotný postup v rámci Európskej únie. "" skonštatoval Žiak. Slovensku podľa neho nehrozí, že ostane bez plynu. Ak by sa to stalo, SR má dostatok plynu do najbližšej jari, deklaroval Žiak.Zastavenie plynu by znamenalo katastrofu pre hospodárstvo a rodiny, myslí si Šutaj Eštok. Doplnil, že je povinnosťou vlády robiť všetky kroky pre to, aby bola garantovaná energetická bezpečnosť Slovenska. V EÚ je k plynu podľa Šutaja Eštoka nejednotný postoj.