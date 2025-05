Šutaj Eštok: Obvinenie exministra znamená, že zákon je nad všetkými

Bratislava 12. mája (TASR) - Obvinenie bývalého ministra životného prostredia J. B. by malo byť dôkazom, že zákon by mal byť na Slovensku nad všetkými, najmä ak ide o politikov. Slovensko môže byť silnou krajinou, iba ak bude mať silnú a nezávislú políciu. Na sociálnej sieti to v reakcii na obvinenie v pondelok uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



„Jasne som tiež hovoril, že odmietam politiku pomsty. Tieto zásady zostávajú v platnosti a trvám na nich. Chcem preto zdôrazniť, že polícia koná na základe zákona, nie politických pokynov, ako to bolo v časoch predchádzajúcich vlád. Nebudem vytvárať žiadne ‚pexesá‘, ako to robili moji predchodcovia a nebudem sa podieľať na žiadnych politických hrách,“ uviedol.



Šutaj Eštok dodal, že povinnosťou ministra vnútra je zabezpečiť, aby všetky orgány činné v trestnom konaní mohli vykonávať svoju prácu profesionálne a bez zasahovania.



Polícia v pondelok obvinila osobu J. B. za pokračujúci zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Došlo tým ku škode na štátnom rozpočte v celkovej výške takmer 570.000 eur.