Šutaj Eštok očakáva rozhodnutie o nemocnici v Bratislave budúci týždeň

Bratislava 24. apríla (TASR) - Líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok si myslí, že spoločne s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD) budúci týždeň oznámia finálne rozhodnutie o lokalite výstavby novej národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Uviedol to v reakcii na novinársku otázku na štvrtkovej tlačovej konferencii.



„Ja sa teším, že to bude práve minister za Hlas Kamil Šaško, ktorý konečne po tých desaťročiach trápenia pri téme koncovej nemocnice v Bratislave príde s riešením. Ale nepríde iba s nejakým riešením na papieri, ale príde aj s konkrétnym postupom toho, aby sa táto nemocnica začala vo veľmi krátkej dobe aj realizovať,“ doplnil Šutaj Eštok s tým, že ešte tento rok by sa mali začať prípravné práce.



Ministerstvo zdravotníctva SR pre TASR potvrdilo, že o téme novej nemocnice bude médiá a verejnosť informovať v najbližšom čase.



Minister zdravotníctva sa minulý týždeň vyjadril, že v priebehu tohto mesiaca očakáva rozhodnutie o finálnej lokalite novej národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave. S jej výstavbou sa pôvodne počítalo na bratislavských Rázsochách. Vláda neskôr odobrila výstavbu v bratislavskom Ružinove.