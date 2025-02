Šutaj Eštok odchod Malatinca rešpektuje, Druckera a Kmeca prekvapil

Bratislava 5. februára (TASR) - Rozhodnutie poslanca Národnej rady (NR) SR Romana Malatinca odísť zo strany Hlas-SD a pridať sa ku skupine poslancov z Národnej koalície je fakt, ktorý treba rešpektovať. Pred rokovaním vlády to v súvislosti s utorkovým (4. 2.) Malatincovým oznámením uviedol predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.



"Teším sa, že garantuje podporu vládnej koalície," okomentoval Malatincove vyhlásenia. Zároveň priznal, že by bol prekvapený, ak by "huliakovcov" doplnil niekto ďalší zo skupiny okolo poslanca Samuela Migaľa. Priznal zároveň, že v súčasnosti už štvorica poslancov predstavuje pre fungovanie koalície skupinu, o ktorej nárokoch je potrebné diskutovať. "Ja očakávam, že to bude aj na úrovni predsedu vlády," dodal šéf Hlasu.



Malatincovým rozhodnutím je zaskočený minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). "Nečakal som to," priznal s tým, že rovnako to pociťujú a ďalší kolegovia v strane. Nechcel zároveň špekulovať o rekonštrukcii vlády a zmenách na ministerských postoch v súvislosti s predpokladaným postupom svojho straníckeho kolegu Richarda Rašiho (Hlas-SD) na post predsedu NR SR. Nepotvrdil ani, že by Rašiho na poste ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie mal nahradiť súčasný podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD). "Neviem, kde sa to hovorí, ja som sa o tom nerozprával," zdôraznil.



Samotný Kmec priznal, že jeho meno "vyskakuje vo viacerých rovinách". Upozornil však, že otázky rekonštrukcie vlády prídu na rad až po doriešení aktuálnej zdravotníckej a stavebnej legislatívy v parlamente. "Momentálne sa plne venujem práci v súvislosti s plánom obnovy," uviedol. Priznal však blízkosť agendy úradu, ktorý zastáva v súčasnosti a ministerstva informatizácie. "Počkáme si na rozhodnutie na úrovni strany Hlas, rovnako dohodu v koalícii," dodal. Odmietol preto v tejto súvislosti špekulovať o ďalších personálnych zmenách.



Podobne ako Druckera i jeho mrzí odchod jedného zo zakladajúcich členov Hlasu. "Mrzí ma takýto radikálny krok, veľa vecí sa dalo vyriešiť vo vnútri strany," okomentoval Kmec odchod Malatinca.



Poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Malatinec v utorok oznámil odchod z poslaneckého klubu Hlas-SD a úmysel odísť zo strany. Informoval, že sa pridáva k mimoparlamentnej strane Národná koalícia, ktorej lídrom je poslanec Rudolf Huliak (nezaradený). Deklaroval, že bude podporovať programové vyhlásenie vlády.