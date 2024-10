Šutaj Eštok opätovne odsúdil schvaľovanie atentátu na premiéra

Bratislava 3. októbra (TASR) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) opätovne odsúdil schvaľovanie atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Poukázal na obvinenie muža s iniciálami J. K. O vystúpení stand-up komika na tému atentátu povedal, že to podľa neho bolo morálnym zlyhaním. Minister o tom informoval na štvrtkovej tlačovej besede na Prezídiu Policajného zboru.



Ako Šutaj Eštok vyhlásil, v príbytku muža, ktorého policajti obvinili, našli fotografie politikov. Na sociálnej sieti muž s iniciálami napísal, že atentátnik mal Fica trafiť do čela. Prípad je podľa neho z 1. októbra.



Minister poukázal aj na vystúpenie stand-up komika na tému atentátu, v ktorom komik povedal: "potom to aj tak vyzerá, my vlastného premiéra si nevieme zastreliť". Takéto vystúpenie je podľa neho morálnym zlyhaním.



Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája útočník Juraj C. Je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Streľbou zblízka útočník spôsobil Ficovi viaceré vážne zranenia.