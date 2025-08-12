< sekcia Slovensko
Šutaj Eštok označil príklon Hlasu-SD k opozícii za vymyslený
Šutaj Eštok poukázal na to, že Hlas-SD rozhodol svojím politickým postojom o podobe súčasnej vlády a vládnej koalície.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. augusta (TASR) - Predseda koaličného Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok označil príklon ich strany k opozícii za vymyslený. Nerozumie, prečo by ho z toho mali obviňovať koaliční partneri, ktorí by bez rozhodnutia Hlasu-SD nikdy nevládli. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti. Reagoval tak na utorkové slová premiéra a predsedu koaličnej strany Smer-SD Roberta Fica. Ten tvrdí, že nevie, aká je súčasná miera náklonnosti Hlasu-SD k PS a že v najvyšších štruktúrach bola vždy prítomná.
Šutaj Eštok poukázal na to, že Hlas-SD rozhodol svojím politickým postojom o podobe súčasnej vlády a vládnej koalície. „Vyslúžili sme si za to otvorenú nenávisť celého liberálneho priestoru, médií aj profesionálnych hejterov. Preto úprimne nerozumiem, prečo by nás z nejakého vymysleného príklonu k opozícii mali obviňovať koaliční partneri, ktorí by bez nášho rozhodnutia nikdy nevládli,“ uviedol.
Zároveň podotkol, že výzvou pre všetky vládne strany je, aby prišli s riešeniami predovšetkým vo svojich rezortoch a spoločné problémy riešili na koaličnej rade. „Nikdy sme nežiadali nič iné, len dodržiavanie koaličnej zmluvy a dohodnutých pravidiel. A x-krát sme vyzývali našich koaličných partnerov, aby sme spory riešili za zatvorenými dverami na koaličnej rade, a nie verejne v médiách,“ skonštatoval.
Národná rada SR by sa podľa predsedu vlády Fica mala zaoberať podozreniami z ovplyvňovania slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie. Chce, aby sa zistilo, nakoľko britská kampaň pomohla opozičnému hnutiu PS a či v tomto prípade nedošlo k prekročeniu limitu výdavkov na kampaň. Premiér predpokladá, že podobný názor v tejto veci s ním bude zdieľať aj koaličná SNS. Nepozná však postoj koaličného Hlasu-SD. Fico vysvetlil, že nevie, aká je súčasná miera náklonnosti Hlasu-SD k PS. Upozornil, že tá bola v najvyšších štruktúrach vždy prítomná.
Líder opozičného PS Michal Šimečka vo svojej reakcii na slová predsedu vlády uviedol, že Fico potrebuje prekryť škandál s tendrom na záchranky.
Šutaj Eštok poukázal na to, že Hlas-SD rozhodol svojím politickým postojom o podobe súčasnej vlády a vládnej koalície. „Vyslúžili sme si za to otvorenú nenávisť celého liberálneho priestoru, médií aj profesionálnych hejterov. Preto úprimne nerozumiem, prečo by nás z nejakého vymysleného príklonu k opozícii mali obviňovať koaliční partneri, ktorí by bez nášho rozhodnutia nikdy nevládli,“ uviedol.
Zároveň podotkol, že výzvou pre všetky vládne strany je, aby prišli s riešeniami predovšetkým vo svojich rezortoch a spoločné problémy riešili na koaličnej rade. „Nikdy sme nežiadali nič iné, len dodržiavanie koaličnej zmluvy a dohodnutých pravidiel. A x-krát sme vyzývali našich koaličných partnerov, aby sme spory riešili za zatvorenými dverami na koaličnej rade, a nie verejne v médiách,“ skonštatoval.
Národná rada SR by sa podľa predsedu vlády Fica mala zaoberať podozreniami z ovplyvňovania slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie. Chce, aby sa zistilo, nakoľko britská kampaň pomohla opozičnému hnutiu PS a či v tomto prípade nedošlo k prekročeniu limitu výdavkov na kampaň. Premiér predpokladá, že podobný názor v tejto veci s ním bude zdieľať aj koaličná SNS. Nepozná však postoj koaličného Hlasu-SD. Fico vysvetlil, že nevie, aká je súčasná miera náklonnosti Hlasu-SD k PS. Upozornil, že tá bola v najvyšších štruktúrach vždy prítomná.
Líder opozičného PS Michal Šimečka vo svojej reakcii na slová predsedu vlády uviedol, že Fico potrebuje prekryť škandál s tendrom na záchranky.