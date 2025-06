Šutaj Eštok: Peniaze na obranu by sa mohli využiť na letisko

Bratislava 12. júna (TASR) - Peniaze na obranu by podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) mohli byť využité aj na projekt výstavby odbavovacieho terminálu na bratislavskom letisku. Šutaj Eštok to uviedol po štvrtkovom rokovaní vlády. Podľa zverejneného programu vládny kabinet rokoval o koncepcii rozvoja výstavby takéhoto terminálu. Materiál je však utajený.



Slovensko takýto terminál na letisku svojho hlavného mesta bude potrebovať aj preto, lebo sa blíži slovenské predsedníctvo Európskej komisie v roku 2030. „Rovnako sme viedli debatu s pánom ministrom obrany, aby sme sa pozreli aj na možnosť využitia zakúpených lietadiel z minulého roka tak, aby sme zdroje využívali efektívne, hospodárne a účelne,“ uviedol.



Duálne využitie obranných výdavkov je podľa neho pre Slovensko vhodné. V čase konsolidácie je podľa neho nereálne myslieť si, že SR pôjde cestou skokového navýšenia výdavkov na obranu. Debate o navyšovaní rozumie, no Hlas-SD bude podľa jeho slov súhlasiť iba s pozvoľným zvyšovaním a iba za predpokladu, že budú môcť byť peniaze použité na duálne projekty.