Šutaj Eštok podpísal s českým ministrom vnútra dohodu o spolupráci
Ministri sa zároveň dohodli na prehĺbení spolupráce pri boji proti drogovej trestnej činnosti a na rýchlejšej výmene informácií medzi bezpečnostnými zložkami oboch krajín.
Bratislava 6. februára (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a český minister vnútra Lubomír Metnar podpísali v piatok v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave dohodu o policajnej spolupráci. Ministri sa podľa slov slovenského ministra zhodli na potrebe posilniť spoločný postup v boji proti nelegálnej migrácii či drogovej trestnej činnosti. Vyplýva to z vyhlásenia Šutaja Eštoka po ich spoločnom bilaterálnom rokovaní. Slovenský minister zároveň ocenil úroveň spolupráce medzi políciou a hasičmi oboch krajín.
„Otvorili sme témy, ktoré sú dôležité pre naše krajiny a ktoré sú dôležité aj pre tento región, samozrejme, absolútne najdôležitejšia téma je bezpečnosť. Tu vítam spoločný postoj, ktorý máme s českou vládou v rámci nelegálnej migrácie (...). Rovnako sme sa dohodli na tom, že je nesmierne dôležité, aby sme sa vzhľadom aj na bezpečnostnú situáciu v regióne, v Európe, ale aj vo svete sústredili na boj proti nelegálnej migrácii,“ uviedol Šutaj Eštok. Avizoval tiež, že v „rozumnom“ čase zorganizujú ďalšie spoločné cvičenia na česko-slovenských hraniciach.
Ministri sa zároveň dohodli na prehĺbení spolupráce pri boji proti drogovej trestnej činnosti a na rýchlejšej výmene informácií medzi bezpečnostnými zložkami oboch krajín. „Nám sa podarilo v minulom roku zorganizovať viacero veľkých akcií, kde sme zachytili napríklad veľké množstvo kokaínu, ale aj ďalších ľahkých drog. Je to téma, proti ktorej musíme spoločne bojovať, pretože zločin nepozná hraníc a tu bude nesmierne dôležitá vzájomná spolupráca,“ dodal slovenský šéf rezortu vnútra.
Metnar uviedol, že so slovenským náprotivkom sa zhodli vo všetkých oblastiach. Doplnil, že rokovali aj o kybernetickej bezpečnosti, fungovaní európskych bezpečnostných agentúr a potrebe rýchlej reakcie štátov na meniace sa trendy. Dohoda podľa jeho slov upravuje aj cezhraničné postupy, napríklad v rámci sledovania či prenasledovania, pričom spomenul možnosť pôsobenia policajtov na území druhej krajiny v určenom rozsahu. Dodal, že rýchle odovzdávanie informácií je kľúčové najmä pri mimoriadnych udalostiach.
Súčasťou rokovania bola podľa oboch ministrov aj spolupráca v „civilnej“ oblasti, najmä v otázkach verejnej správy a samosprávy. Šutaj Eštok avizoval záujem o reformu verejnej správy s využitím konceptu centier zdieľaných služieb po vzore strediskových obcí v Česku. Hovorili tiež o pokračovaní bilaterálnych stretnutí a potrebe obnoviť formát Vyšehradskej štvorky.
Vláda vyjadrila vlani súhlas s návrhom zmluvy o policajnej spolupráci medzi Českom a Slovenskom. Novelizujú sa ňou dohody medzi krajinami staršie ako 20 rokov. Zmluvu musí ešte odobriť parlament aj prezident SR Peter Pellegrini. Medzi formy spolupráce by mohlo patriť najmä zdieľanie informácií medzi policajnými zložkami či colnými úradmi oboch krajín. Spolupracovať by mohli aj pri pátraní po osobách či veciach. Českí a slovenskí policajti by sa mohli zúčastniť aj na spoločných zásahoch, cezhraničnom pátraní i prenasledovaní. V stanovených prípadoch by mohli tiež prekračovať štátne hranice.
