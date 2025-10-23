< sekcia Slovensko
Šutaj Eštok: Podvodníci obrali seniorov v tomto roku o 1,6 milióna eur
Minister sa zúčastnil na prednáške určenej seniorom Ako sa nestať obeťou podvodu v rámci kampane Ministerstva vnútra SR.
Autor TASR
Nitra 23. októbra (TASR) - Viac ako 320 prípadov pokusov o spáchanie podvodu na senioroch eviduje v tomto roku polícia na Slovensku. Podvodníci boli úspešní vo vyše 120 prípadoch. Seniorov pripravili o takmer 1,6 milióna eur. Často išlo o celoživotné úspory, skonštatoval vo štvrtok v Nitre minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Minister sa zúčastnil na prednáške určenej seniorom Ako sa nestať obeťou podvodu v rámci kampane Ministerstva vnútra SR. Prednášky by sa mali uskutočniť vo všetkých ôsmich krajských mestách po celom Slovensku. Ministerstvo spustilo aj ďalšie aktivity zamerané na ochranu seniorov pred rôznymi podvodníkmi. Práve podvody patria k najčastejším trestným činom páchaným na senioroch.
Ministerstvo vnútra v spolupráci so Slovenskou poštou rozoslalo seniorom viac ako 320.000 listov s informačnými letákmi. „Počas budúceho týždňa by sme mali podpísať spoločné memorandum, celkovo takmer 30 inštitúcií, ktoré sa rozhodli v rámci prevencie informovať seniorov a pomáhať im v tom, aby boli chránení,“ potvrdil minister.
Okrem Slovenskej pošty sa do projektu zapoja aj telekomunikační operátori na Slovensku či Národná banka Slovenska. „Dohodneme kroky, ktoré nastavia lepšiu spoluprácu aj s orgánmi činnými v trestnom konaní, kde budeme môcť s operátormi blokovať rôzne podvodné telefónne čísla, či už slovenské, ale aj zahraničné,“ povedal Šutaj Eštok. Podľa neho sa na podvodoch často podieľajú organizované skupiny zo zahraničia.
Riaditeľ odboru prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin potvrdil, že podvody na senioroch sa v poslednom období presunuli najmä do online priestoru prostredníctvom moderných technológií. Ministerstvo vnútra pripravilo systémové opatrenia v oblasti ochrany seniorov. Jedným z nich je vytvorenie 16 informačných kancelárií pre obete trestných činov. Určené sú nielen pre seniorov, ale aj mladých ľudí či ľudí v produktívnom veku, ktorým budú poskytovať poradenstvo.
