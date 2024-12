Šutaj Eštok: Policajti budú mať nový benefit pri cestovaní vlakom

Bratislava 13. decembra (TASR) - Policajti budú mať od budúceho roka možnosť získať nový benefit pri cestovaním vlakom. Ministerstvo vnútra SR im v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) ponúkne ročný preukaz, s ktorým budú môcť cestovať zadarmo, bude platiť pre druhú triedu. Jeho cena je 48 eur, 20 eur z nej zaplatí samotný policajt a zvyšok železniciam uhradí rezort vnútra. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informovali minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa. Tento krok podľa nich zároveň zvýši bezpečnosť vo vlakoch.



"Cestovanie pre policajtov zadarmo vo vlakoch bude mať samozrejme podmienku, že v prípade, ak by sa vo vlaku udial nejaký bezpečnostný incident, tak príslušníci Policajného zboru sú povinní v tomto prípade zakročiť a postarať sa o to, aby sa aj cestujúci vo vlakoch cítili bezpečne," ozrejmil minister.



Šutaj Eštok podotkol, že rezort zisťoval predbežný záujem o karty. Zakúpilo by si ich podľa neho asi 3400 policajtov, čo je aj počet, ktorý je rezort pripravený na úvod roka 2025 vydať. Ako doplnil, so železnicami sa ministerstvo dohodlo v krátkom čase a zmluvu strany podpísali vo štvrtok (12. 12.).



Helexa zdôraznil, že bezpečnosť je pre železnice prioritou. Spolupráca s rezortom vnútra je podľa neho len jedným z krokov, ako ju zabezpečiť. Poukázal pri tom na zavedenie telových kamier pre vlakvedúcich, ktoré podľa neho znížilo množstvo incidentov vo vlakoch o 12 percent. Benefity v oblasti bezpečnosti pri policajtoch vo vlakoch podľa riaditeľa ZSSK prevažujú nad znížením výberu cestovného.