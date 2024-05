Šutaj Eštok: Polícia eviduje 50 prípadov schvaľovania trestného činu

Bratislava 19. mája (TASR) - Polícia zatiaľ identifikovala takmer 50 vyjadrení na sociálnych sieťach, z ktorých vyplýva podozrenie z verejného schvaľovania trestného činu alebo jeho páchateľa. Celkovo preveruje takmer 90 informácií a podnetov o schvaľovaní trestného činu alebo nenávistných prejavov vo virtuálnom svete. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na nedeľnej tlačovej konferencii.



"Polícia pracuje na plné obrátky," ubezpečil Šutaj Eštok.



Minister zdôraznil, že sa nebude pozerať na to, ako sa na sociálnych sieťach množí obsah schvaľujúci atentáty na politikov alebo priame vyhrážky smrťou. Tieto aktivity označil za nemorálne, neprípustné, spoločensky nebezpečné, odsúdeniahodné a jednoznačne protizákonné. Ubezpečil, že budú rázne konať, aby boli páchatelia identifikovaní a čelili zodpovednosti.



Platí to aj pre anonymné komentáre a vyhrážky. Ani v tomto prípade nebudú páchatelia podľa ministra "ochránení pred zákonom a spravodlivosťou". Garantuje, že voči každej hrozbe, vyhrážaniu či šíreniu nenávisti vo virtuálnom svete budú postupovať a páchateľa postihovať rovnako, ako by sa to stalo v reálnom svete.



Podľa šéfa rezortu vnútra je len otázku času, kedy polícia odhalí tých, ktorí schvaľujú trestný čin alebo sa niekomu vyhrážajú smrťou. "Už po strede stačilo," odkázal Šutaj Eštok.



Je podľa neho tiež zrejmé, že nenávisť vo virtuálnom svete šíria ľudia rôznych vekových či vzdelanostných skupín. Nie sú medzi nimi výlučne ani ľudia, ktorí už mali v minulosti problémy so zákonom. Zaistený bol napríklad 41-ročný muž zo Spišskej Novej Vsi, ktorý už mal problém so zákonom, ale aj 23-ročná Bratislavčanka či 40-ročná žena z Nitry, ktoré doteraz nemali ani priestupok.