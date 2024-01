Šutaj Eštok potvrdil reorganizáciu NAKA

Bratislava 10. januára (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) potvrdil zámer reorganizácie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). V súčasnosti podľa neho prebieha pracovná debata o možných zmenách, pričom existuje viacero možností. Garantoval, že všetky závažné kriminálne činy sa budú prešetrovať, či už na NAKA alebo inom útvare. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády.



"Ani jedno trestné stíhanie, ani jedna živá vec, ktorú dnes NAKA rieši, nebude zametená pod koberec a všetko sa prešetrí. A aj do budúcnosti sa budú prešetrovať najzávažnejšie kriminálne činy a bude tu úzko špecializovaný útvar, ktorý bude riešiť túto najzávažnejšiu trestnú činnosť," vyhlásil.



Z NAKA je podľa ministra dnes "obrovský moloch" s takmer 700 zamestnancami, pričom začínala s 200 pracovníkmi. "Sedemsto policajtov je dnes na NAKA a my máme reálne problémy, aby sme na obvodných oddeleniach postavili hliadku," zdôvodnil potrebu zmien. Ďalším dôvodom reorganizácie je plánované zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).